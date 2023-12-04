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台南永康國小115年校慶 推出台南在地傳統「應景套餐」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南永康國小115年校慶配合「台南400」，推出台南在地傳統「應景套餐」。圖／校方提供。
台南永康國小115年校慶配合「台南400」，推出台南在地傳統「應景套餐」。圖／校方提供。

台南永康國小迎接115周年校慶，配合「台南400」推出「應景套餐」，將台南特有飲食融入學校午餐，設計活潑有趣活動，讓學生認識傳統民俗童玩。

校長洪國展表示，這次115周年校慶特別推出台南傳統習俗飲食於校園午餐，與台南傳統民俗遊戲於學校食育推動，也是配合明年台南400的到來，提供創意特色午餐料理及體驗古早童玩活動，「讓師生掀起台南四百年的飲食文化記憶及台灣傳統的童年玩具回憶」。

營養師王瓊嫣表示，活動發想規畫將飲食教育融入傳統古玩，希望藉由活潑有趣的活動，寓教於樂過程沈浸在時光走廊氛圍，讓學生認識傳統民俗童玩，體驗跳格子、丟沙包、戳戳樂等古早遊戲，也在三個關卡「我的餐盤六口訣」、「健康食物聰明選」、「在地食材尋找去」，增進健康飲食知識。

營養師王瓊嫣說，校慶特色午餐精心推出台南獨有象徵喜事的打滷麵、代表生日的滷蛋，再搭配台南百年歷史的特有點心椪餅和古早飲品冬瓜茶，感受滿是台南傳統風味的飲食文化，讓師生品嘗台南傳統飲食進而認識台南美食的歷史故事，「吃出道地台南味，美味又健康」。

副市長葉澤山說，台南400即將到來，這是屬於所有台南人共同的盛會。因為歷史的淵源讓台南融合了不同文化產出多元的美食，美食更是台南人幸福的記憶，傳世的驕傲。感謝永康國小用心規畫系列活動，「銘刻這片土地的重要記憶，見證台南嶄新的未來式。」

教育局表示，讓師生「吃得好、懂得吃、安全吃」是台南市的重要政策，感謝永康國小校長與營養師的用心，在活動中融入餐飲健康、在地物產及飲食文化等多層次的教育意涵。

台南永康國小115年校慶配合「台南400」，推出台南在地傳統「應景套餐」。圖／校方提供。
台南永康國小115年校慶配合「台南400」，推出台南在地傳統「應景套餐」。圖／校方提供。
台南永康國小115年校慶配合「台南400」，推出台南在地傳統「應景套餐」。圖／校方提供。
台南永康國小115年校慶配合「台南400」，推出台南在地傳統「應景套餐」。圖／校方提供。
台南永康國小115年校慶配合「台南400」，推出台南在地傳統「應景套餐」。圖／校方提供。
台南永康國小115年校慶配合「台南400」，推出台南在地傳統「應景套餐」。圖／校方提供。
台南永康國小115年校慶配合「台南400」，推出台南在地傳統「應景套餐」。圖／校方提供。
台南永康國小115年校慶配合「台南400」，推出台南在地傳統「應景套餐」。圖／校方提供。
台南永康國小115年校慶配合「台南400」，推出台南在地傳統「應景套餐」。圖／校方提供。
台南永康國小115年校慶配合「台南400」，推出台南在地傳統「應景套餐」。圖／校方提供。
台南永康國小115年校慶配合「台南400」，推出台南在地傳統「應景套餐」。圖／校方提供。
台南永康國小115年校慶配合「台南400」，推出台南在地傳統「應景套餐」。圖／校方提供。

台南 健康飲食 美食

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