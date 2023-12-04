快訊

長榮海運全球最大型2.4萬TEU貨櫃輪開箱 生活空間媲美豪華郵輪

捷運板橋站傳意外 男搬運看板搭手扶梯遭夾送醫

亞錦賽才開打第二天...大巨蛋場內「下小雨」 遠雄副總親揭原因

不讓獎學金浮濫 新北建教獎金提高至6萬、僅11人獲獎

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
莊敬工家美容科鍾曉雯（左一）、南強工商汽車科駱昱忠（左二）、樹人家商美容科范嘉欣（右二）、能仁家商餐飲管理科劉怡杉（右一）獲新北建教合作圓夢獎學金，今出席領獎。記者劉懿萱／攝影
莊敬工家美容科鍾曉雯（左一）、南強工商汽車科駱昱忠（左二）、樹人家商美容科范嘉欣（右二）、能仁家商餐飲管理科劉怡杉（右一）獲新北建教合作圓夢獎學金，今出席領獎。記者劉懿萱／攝影

新北市2020年設置建教合作圓夢獎學金，為減輕經濟弱勢、學業優秀的建教生，發放每人2萬，兩年來近400人受惠。教育局考量2萬的金額效果不顯著，為集中幫助更有需要的建教生，今年改為每人最高可獲6萬3500元，共11名建教生獲獎。

新北建教生約有5000多人，是全台建教生人數之冠，且合作企業家數逾700家，提供近2億元經費、設備及材料等資源支持技職教育。教育局今辦企業表揚暨建教合作圓夢獎學金頒獎典禮，副市長劉和然說，產學合作培育人才可解決缺工問題，且新北市有考核機制，保障學生學習權益，更補助建教生圓夢獎學金。

教育局技職科長江彥廷說，建教合作圓夢獎學金從2020年設置，第一年有198人獲獎、第二年擴大至300人。後續跟學校討論後，認為部分建教生僅符合中低收標準，但學業成績、專業表現上並不突出仍獲獎，因此今年審核標準變嚴，校內成績總平均需80分、拿到證照或比賽獲獎，才能獲選。

此外，江彥廷也觀察到，過去建教生幾乎多考量經濟壓力需要半工半讀，但近年來開始有家長重視適性發展，願意讓孩子到建教班就讀，學生不想唸書也有建教班可獲得學歷。不過受限於建教班相關規定，新北合作行業多為餐飲、美容美髮、汽修及作業員，江坦言過去曾有輪船、海事相關的企業找上門，但考量學生安全，水電、建築工地及海事等行業較難有建教生。

莊敬工家美容科三年級學生鍾曉雯說，家裡為單親家庭，父親身體狀況不佳只能打零工，家裡尚有年幼的弟弟及妹妹，經濟負擔沉重，因此選擇就讀建教班，並到曼都集團實習，就學期間也考取美容及美髮丙級雙證照，除培養ㄧ技之長又可賺錢貼補家用。

莊敬工家美容科鍾曉雯（左）感謝實習廠家曼都集團。記者劉懿萱／攝影
莊敬工家美容科鍾曉雯（左）感謝實習廠家曼都集團。記者劉懿萱／攝影
新北教育局今辦企業表揚暨建教合作圓夢獎學金頒獎典禮。記者劉懿萱／攝影
新北教育局今辦企業表揚暨建教合作圓夢獎學金頒獎典禮。記者劉懿萱／攝影

教育局

延伸閱讀

寶高一期招商大滿貫 新北智慧城市產業聚落達標

積欠30萬賭債不還遭債主痛毆 新北男車上藏毒下場慘了

民眾對交通違規有疑慮 新北裁決處：可線上申訴

稽查畜禽是否殘留瘦肉精抗生素 新北驗265件結果出爐

相關新聞

普教師缺融合觀念 偏鄉特教師疲於奔命 學者點出隱憂及解方

新北偏鄉小校透過策略聯盟、線上教學及老師共備，解決缺乏學習夥伴問題，但偏鄉身心障礙學生教育問題卻浮出水面，連聯合國國際審...

批歷史教育去中國化 新三自運動協會：應廢除台獨108課綱

總統蔡英文任內推動108課綱，「歷史教育新三自運動協會」召開記者會批評歷史教育「去中國化」，試圖以東亞史取代中國史，徹底...

不讓獎學金浮濫 新北建教獎金提高至6萬、僅11人獲獎

新北市2020年設置建教合作圓夢獎學金，為減輕經濟弱勢、學業優秀的建教生，發放每人2萬，兩年來近400人受惠。教育局考量...

籌設國際政經學院遭擱置 台大將開說明會蒐集意見

台大校長陳文章10月在校務會議提案，規劃設置國際政經學院，經投票遭擱置。台大明天將召開校內說明會，蒐集師生意見，可能於1...

小校求生術／新北不裁校 劉和然：用打群架方式多校共學

沿著台2線行駛，一路伴著優美海岸線來到新北市瑞芳區鼻頭國小，校門口寫著「海角樂園」，踏進校園，遇到30分鐘大下課時間，全...

老師進教室也怕！頻遭惡意挑戰 學生有意為難嗆：有能力教我們嗎？

聯合報系與聯合報系文化基金會每年舉辦聯合盃作文大賽，因應新課綱，題目兼具素養與閱讀基底，因多數學生都是家長陪同參加，也成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。