不讓獎學金浮濫 新北建教獎金提高至6萬、僅11人獲獎

新北市2020年設置建教合作圓夢獎學金，為減輕經濟弱勢、學業優秀的建教生，發放每人2萬，兩年來近400人受惠。教育局考量2萬的金額效果不顯著，為集中幫助更有需要的建教生，今年改為每人最高可獲6萬3500元，共11名建教生獲獎。

新北建教生約有5000多人，是全台建教生人數之冠，且合作企業家數逾700家，提供近2億元經費、設備及材料等資源支持技職教育。教育局今辦企業表揚暨建教合作圓夢獎學金頒獎典禮，副市長劉和然說，產學合作培育人才可解決缺工問題，且新北市有考核機制，保障學生學習權益，更補助建教生圓夢獎學金。

教育局技職科長江彥廷說，建教合作圓夢獎學金從2020年設置，第一年有198人獲獎、第二年擴大至300人。後續跟學校討論後，認為部分建教生僅符合中低收標準，但學業成績、專業表現上並不突出仍獲獎，因此今年審核標準變嚴，校內成績總平均需80分、拿到證照或比賽獲獎，才能獲選。

此外，江彥廷也觀察到，過去建教生幾乎多考量經濟壓力需要半工半讀，但近年來開始有家長重視適性發展，願意讓孩子到建教班就讀，學生不想唸書也有建教班可獲得學歷。不過受限於建教班相關規定，新北合作行業多為餐飲、美容美髮、汽修及作業員，江坦言過去曾有輪船、海事相關的企業找上門，但考量學生安全，水電、建築工地及海事等行業較難有建教生。