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批歷史教育去中國化 新三自運動協會：應廢除台獨108課綱

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
歷史教育新三自運動協會今日召開記者會，批評蔡政府推動去中國化的歷史教育。記者李芯／攝影
歷史教育新三自運動協會今日召開記者會，批評蔡政府推動去中國化的歷史教育。記者李芯／攝影

總統蔡英文任內推動108課綱，「歷史教育新三自運動協會」召開記者會批評歷史教育「去中國化」，試圖以東亞史取代中國史，徹底切割台灣學生對中華民族的歷史記憶與國族認同。因此，新三自協會呼籲應廢除台獨108課綱，恢復中國史綱及增加古文篇數。

歷史教育新三自運動協會今日召開記者會，批評蔡政府推動去中國化的歷史教育。台師大東亞系教授潘朝陽表示，台獨運動最核心的建構工程就是去中國化的歷史教育，這樣的工程由前總統李登輝創始、前總統陳水扁拓深拓廣，到蔡英文的108課綱變本加厲，改為「台灣史－東亞史－世界史」，「中國」在台獨的歷史教育中徹底被去除。

北一女老師區桂芝表示，20多年來的教改，讓孩子失去紮實的基礎教育，更慘的是失去合宜的生活教育，老師不但沒有充足的時間進行深入完整的教學，也幾乎失去所有管教的權柄。這場學生、老師、國家教育長期三輸的改革，在108課綱施行後達到高峰。

中山女高退休國文老師段心儀進一步批評，108課綱的國中歷史只用一個單元「從古典到傳統時代」就介紹完商周到隋唐宋元3000年國家與社會的重要變遷，又只用一個單元「從傳統到現代」，就介紹完明清時期東亞世界的變動，與晚清時期的東西方接觸與衝突，這種歷史課程使中國史概念虛無化。

嘉義大學應用歷史系教授吳昆財認為，蔡政府在108課綱中的歷史教育試圖以東亞史取代中國史，以主題式課綱取代傳統的時序教學，成為「虛無的歷史課綱」，想要徹底切割台灣學生對中華民族的歷史記憶與國族認同，不惜讓後代學子不認同中華歷史，不了解中國人的奮鬥史。因此歷史教育新三自運動協會呼籲，應廢除主題課綱、台獨108課綱，恢復中國史綱及增加古文篇數。

108課綱 台獨 歷史科

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