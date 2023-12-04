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普教師缺融合觀念 偏鄉特教師疲於奔命 學者點出隱憂及解方

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
特教老師與治療師討論相關專業服務訓練目標。圖／王衍娜提供
特教老師與治療師討論相關專業服務訓練目標。圖／王衍娜提供

新北偏鄉小校透過策略聯盟、線上教學及老師共備，解決缺乏學習夥伴問題，但偏鄉身心障礙學生教育問題卻浮出水面，連聯合國國際審查委員會IRC去年到台灣，檢視身心障礙者權利公約CRPP落實情況，就要求台灣改善偏鄉特教生融合教育環境。

新北市瑞芳區鼻頭國小全校13人，有2名孩子學習程度較緩慢，其中1名孩子是班上唯一學生，老師客製化安排課程；另外1人則是跟其他4名同學一起上課，需要老師做差異化教學，好在媽媽當助理員天天陪孩子上課，但不是每個特教生家中都有後盾。

校長李延昌直言，特教生類型五花八門，連同一類型也有輕重分別，沒有特教經驗的老師，需不斷嘗試新的教學方式，無形中增加老師負擔，學生間難免相互影響。李曾向教育部反映「不能因為偏鄉特教生少就忽視」，但教育部認為有輔導老師巡迴、老師及助理員協助，資源已經相對全面，只是實務上無法更細緻照顧到每個學生。

擔任新北巡迴輔導老師4年的王衍娜說，很多家長認為特教生在原學校待不下去，到偏鄉就讀可以獲得更多資源，實則不然。王直言，偏鄉專任輔導老師較少，多為巡迴老師，資源一定比較少。

王衍娜指出，新北現有28位巡迴輔導老師，依照分區跑校，像她一周跑金山、汐止、淡水3區的偏遠學校，學生雖較少，但課務、家長溝通樣樣不能少，一周21節（19節直接授課＋2節入班協助，直接授課、入班協助節數依學生情況而定）負荷偏重，不僅要通勤到各校，又要跟家長及普教老師溝通諮詢，讓他們忙翻天。

●教甄全區一起考 偏鄉特教師資少到「非常恐怖」

王衍娜指出，特教師資來源過去多從師範院校公費生分發、應屆考取偏鄉地區教甄的老師，但現在公費生少，教甄又是全區一起考，特教師能自己選擇任職偏鄉或都會區學校，導致這幾年透過教甄分發的特教師少到「非常恐怖」。

王說，這樣情形下，學校只能自己聘代課老師，有特教證的代課老師可說是鳳毛麟角，更多沒有特教相關背景的老師應聘，有些學校開到10招，只要是大學生畢業、有意願都能錄取，偏鄉特教師資長期不穩定、專業度不足情況下，偏鄉特教生教學格外艱辛。

雖然學校自聘代課老師能透過研習、師培、進修取得特教師證，但王坦言，透過這種方式取得特教師認證者聞所未聞，原因在於讀師培需考研究所，一讀就是2年以上，培訓漫長又要先取得教師證，工作、進修雙重壓力下，根本沒人拿到特教師證。

●偏鄉特教師資長期不穩定 專家：提升普教老師特教專業

台師大特教中心主任胡心慈說，巡迴老師受限地理環境，一周通常去1、2小時，例如離島遇到大風、大浪無法開船就可能讓課程中斷，對有特殊需求孩子來說杯水車薪。台北市在1998年全面普設特教老師、主任，校內特教生有狀況老師便能即時處理，但比照台北市，全台普設特教老師人事成本過高，教師負擔不均也陷入兩難。

胡認為，現在偏鄉靠巡迴輔導老師，一周2小時，把孩子從普通班抽離出來教數學、國文等科目，但釜底抽薪之計，是讓每個普通班老師都能力做特教，若普教老師能夠提供初級處理，巡迴輔導老師可以花更多時間在挑戰度高的特教生，不以人頭均分時間，讓巡迴輔導老師有更多彈性。

不過通常偏鄉普教老師都身兼多職，既是班導又接行政職，還要進修特教專業，恐心有餘而力不足。胡說，確實會有這樣情況，若2所學校合聘1名專輔老師，也可透過聯盟資源共享，尤其經過疫情洗禮後，現在視訊功能大幅提升，特教老師能從遠距即時介入。

王衍娜提到，偏鄉特教最大困境是教師多數沒有「沒有融合的觀念」，大部分不知道如何輔導特教生，就會把特生推出來交給特師，因此巡迴輔導老師入班第一步，是跟老師溝通了解特教生學習情況。王認為，偏鄉輔導師資、人力再怎麼囧迫，若教師間都有融合的觀念， 特師、普師共同合作就能更順暢。

新北市福隆國小師生做體操後，學童興奮地飛奔回教室。記者黃義書／攝影
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偏鄉 教師

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