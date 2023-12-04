小校求生術／新北不裁校 劉和然：用打群架方式多校共學

沿著台2線行駛，一路伴著優美海岸線來到新北市瑞芳區鼻頭國小，校門口寫著「海角樂園」，踏進校園，遇到30分鐘大下課時間，全校13名學生正玩近年很夯的「籃網球」，連主任、校長也加入，運動、吃午餐都是全校一起，這是迷你小校日常。

上課鐘響後，走進六年級教室，導師許惠萍上國語課走到2名學生之間，搭配平板教學，師生沒被講台阻隔，互動緊密。小校人少互動緊密，鼻頭國小校長李延昌笑說「打瞌睡都會被發現」，學生不是第一就是第二名，別說團隊合作，競爭力也難以激發，他一開始認為應裁併小校，但教育局態度堅定不願廢校，12年前因緣際會合辦5校畢旅，發現好處多多，山不轉人轉，開啟偏鄉策略鄉聯盟的濫觴。

新北偏鄉小校展現打群架精神，打造「一校就讀，多校共學」優勢，從搶學生到採取合作，化邊緣為資源。例如福隆國小有沙雕課、澳底國小食農課、貢寮國小腳踏車課、獨木舟課等，都能讓其他校師生參與。新北市代理市長劉和然是校長出身，他說，新北市不走裁併校策略，如何增強學生群性是重中之重，透過校際間互動、同校間混齡教學等，就是要強化學生群性，讓學生懂得團隊合作。

偏鄉小校除要留住學生、家長的心，安定老師的心也很重要，李延昌坦言「再好的校園氛圍也抵不過家人的聲聲呼喚」，除非老師能產生強大歸屬感或落地生根，才能留住人也留住心，他說，六年級導師許惠萍和教務主任李俊賢就是在校內談戀愛、結婚，「很期待小倆口多生幾個，為學校增加生源」。

小校聯盟互助模式也出現在嘉義縣、花蓮縣。嘉義縣教育處在梅山鄉仁和國小、竹崎鄉中興國小分別設立「茶山水教育資源中心」、「阿里山區學校策略聯盟教育資源中心」，打破校際藩籬，統整10所國小課程、師資，提升老師備課內容，讓教案更豐富、多元，讓學生透過線上教學擁有更多同儕，強化群性。

嘉義縣教育處長李美華說，嘉義縣小校多，近年推行混齡教學，體育、美術等課程全校一起上，國英數等科目牽涉學力，今年推動區域性學校策略聯盟，4、5個學校組成聯盟，老師們一起備課，教案產出後，以線上教學與實體共學方式進行。

花蓮縣玉里鎮河東地區的松浦、樂合國小等7校，104學年度起組成策略聯盟校群學校，松浦國小校長許傳方說，因為都是小學校，希望共同分享學校資源，透過整合及互助，幫助學生多元學習。