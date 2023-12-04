快訊

亞錦賽／封徐若熙「154公里怪物」韓媒：連續被台灣投手壓制

如何知道自己可能得了白內障？白內障6前兆 頻繁變更眼鏡度數要注意

司法官學院驚爆兩名準司法官性騷女同學 一人原職是警察

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小校求生術／新北不裁校 劉和然：用打群架方式多校共學

聯合報／ 記者劉懿萱王慧瑛黃于凡王思慧／連線即時報導
新北市瑞芳區鼻頭國小全校僅13名學生，下課或放學時間，常可見全校學生一起運動。記者王慧瑛／攝影
新北市瑞芳區鼻頭國小全校僅13名學生，下課或放學時間，常可見全校學生一起運動。記者王慧瑛／攝影

沿著台2線行駛，一路伴著優美海岸線來到新北市瑞芳區鼻頭國小，校門口寫著「海角樂園」，踏進校園，遇到30分鐘大下課時間，全校13名學生正玩近年很夯的「籃網球」，連主任、校長也加入，運動、吃午餐都是全校一起，這是迷你小校日常。

上課鐘響後，走進六年級教室，導師許惠萍上國語課走到2名學生之間，搭配平板教學，師生沒被講台阻隔，互動緊密。小校人少互動緊密，鼻頭國小校長李延昌笑說「打瞌睡都會被發現」，學生不是第一就是第二名，別說團隊合作，競爭力也難以激發，他一開始認為應裁併小校，但教育局態度堅定不願廢校，12年前因緣際會合辦5校畢旅，發現好處多多，山不轉人轉，開啟偏鄉策略鄉聯盟的濫觴。

新北偏鄉小校展現打群架精神，打造「一校就讀，多校共學」優勢，從搶學生到採取合作，化邊緣為資源。例如福隆國小有沙雕課、澳底國小食農課、貢寮國小腳踏車課、獨木舟課等，都能讓其他校師生參與。新北市代理市長劉和然是校長出身，他說，新北市不走裁併校策略，如何增強學生群性是重中之重，透過校際間互動、同校間混齡教學等，就是要強化學生群性，讓學生懂得團隊合作。

偏鄉小校除要留住學生、家長的心，安定老師的心也很重要，李延昌坦言「再好的校園氛圍也抵不過家人的聲聲呼喚」，除非老師能產生強大歸屬感或落地生根，才能留住人也留住心，他說，六年級導師許惠萍和教務主任李俊賢就是在校內談戀愛、結婚，「很期待小倆口多生幾個，為學校增加生源」。

小校聯盟互助模式也出現在嘉義縣、花蓮縣。嘉義縣教育處在梅山鄉仁和國小、竹崎鄉中興國小分別設立「茶山水教育資源中心」、「阿里山區學校策略聯盟教育資源中心」，打破校際藩籬，統整10所國小課程、師資，提升老師備課內容，讓教案更豐富、多元，讓學生透過線上教學擁有更多同儕，強化群性。

嘉義縣教育處長李美華說，嘉義縣小校多，近年推行混齡教學，體育、美術等課程全校一起上，國英數等科目牽涉學力，今年推動區域性學校策略聯盟，4、5個學校組成聯盟，老師們一起備課，教案產出後，以線上教學與實體共學方式進行。

花蓮縣玉里鎮河東地區的松浦、樂合國小等7校，104學年度起組成策略聯盟校群學校，松浦國小校長許傳方說，因為都是小學校，希望共同分享學校資源，透過整合及互助，幫助學生多元學習。

嘉義縣教育處前處長、體大主秘陳添丁觀察，新北市、嘉義縣、花蓮縣偏鄉學校各有發展聯盟模式，落實程度略有差異，新北市不只是一起研習、玩才藝，是進展到課程研發，不會只有行政層面，鼻頭國小校長李延昌扮演領頭羊角色，教師是影響學生學習的關鍵人物，偏鄉校長的理念，更是翻轉偏鄉「化邊緣為資源」的重要力量。

新北市瑞芳區鼻頭國小李延昌長期在偏鄉學校奉獻熱情，圖為他與小一學生熱情互動。記者王慧瑛／攝影
新北市瑞芳區鼻頭國小李延昌長期在偏鄉學校奉獻熱情，圖為他與小一學生熱情互動。記者王慧瑛／攝影
鼻頭國小校長李延昌是新北市小校聯盟策略的靈魂人物。記者王慧瑛／攝影
鼻頭國小校長李延昌是新北市小校聯盟策略的靈魂人物。記者王慧瑛／攝影
新北市福連國小師生與福隆國小一起上沙雕課。記者黃義書／攝影
新北市福連國小師生與福隆國小一起上沙雕課。記者黃義書／攝影
新北市福隆國小校長鍾敏龍曾是千人大校的主任，對大校、小校氛圍有深刻觀察，他說，在小校能訓練多元能力，為力行食農教育，鍾在學校空地打造一處雞鴨舍，2年多來產約8500顆蛋，是學生午餐蛋料理來源，從產地到餐桌，食物里程很環保。記者王慧瑛／攝影
新北市福隆國小校長鍾敏龍曾是千人大校的主任，對大校、小校氛圍有深刻觀察，他說，在小校能訓練多元能力，為力行食農教育，鍾在學校空地打造一處雞鴨舍，2年多來產約8500顆蛋，是學生午餐蛋料理來源，從產地到餐桌，食物里程很環保。記者王慧瑛／攝影
新北市瑞芳區鼻頭國小鄰近海邊，校長室擁有海景第一排視野。記者王慧瑛／攝影
新北市瑞芳區鼻頭國小鄰近海邊，校長室擁有海景第一排視野。記者王慧瑛／攝影
新北市鼻頭國小六年級學生簡稚畇三年級時轉入鼻頭國小，每天隨在同校教美術的媽媽楊婕軒共乘到校。記者王慧瑛／攝影
新北市鼻頭國小六年級學生簡稚畇三年級時轉入鼻頭國小，每天隨在同校教美術的媽媽楊婕軒共乘到校。記者王慧瑛／攝影
新北市福隆國小校長鍾敏龍曾是千人大校的主任，對大校、小校氛圍有深刻觀察，他說，在小校能訓練多元能力，為力行食農教育，鍾在學校空地打造一處雞鴨舍，2年多來產約8500顆蛋，是學生午餐蛋料理來源，從產地到餐桌，食物里程很環保。記者王慧瑛／攝影
新北市福隆國小校長鍾敏龍曾是千人大校的主任，對大校、小校氛圍有深刻觀察，他說，在小校能訓練多元能力，為力行食農教育，鍾在學校空地打造一處雞鴨舍，2年多來產約8500顆蛋，是學生午餐蛋料理來源，從產地到餐桌，食物里程很環保。記者王慧瑛／攝影
新北偏鄉小校發展聯盟求生術，圖為瑞芳區鼻頭國小全校學生排隊搭免費巴士回家。記者黃義書／攝影
新北偏鄉小校發展聯盟求生術，圖為瑞芳區鼻頭國小全校學生排隊搭免費巴士回家。記者黃義書／攝影
新北市瑞芳區鼻頭國小六年級導師許惠萍和教務主任李俊賢就是在校內談戀愛、結婚，校長李延昌鼓勵「多生幾個，為學校增加生源」。記者王慧瑛／攝影
新北市瑞芳區鼻頭國小六年級導師許惠萍和教務主任李俊賢就是在校內談戀愛、結婚，校長李延昌鼓勵「多生幾個，為學校增加生源」。記者王慧瑛／攝影
走進鼻頭國小六年級教室，導師許惠萍上國語課走到2名學生之間，搭配平板教學，師生之間沒有講台阻隔，互動緊密。記者王慧瑛／攝影
走進鼻頭國小六年級教室，導師許惠萍上國語課走到2名學生之間，搭配平板教學，師生之間沒有講台阻隔，互動緊密。記者王慧瑛／攝影

偏鄉學校 嘉義

延伸閱讀

我的新北市粉絲團破百萬 邀粉絲五股公有市場品市場宴

新北228僅存受難者趙水濱告別式 副市長劉和然致哀

藍綠續爭論！新北2131億最高預算付委審查 劉和然仍無法上台報告

新北議會僵持2天「主因曝光」 劉和然認坐錯位置：這方面我不如市長

相關新聞

老師進教室也怕！頻遭惡意挑戰 學生有意為難嗆：有能力教我們嗎？

聯合報系與聯合報系文化基金會每年舉辦聯合盃作文大賽，因應新課綱，題目兼具素養與閱讀基底，因多數學生都是家長陪同參加，也成...

國教署推數位轉型 AI應用模組、模擬科學實驗導入課堂

教育部國教署透過計畫推廣學校數位轉型，將AI課程教學應用模組、觸控大屏螢幕帶入教學現場，甚至能拿來做科學的「模擬實驗」，...

小校求生術／新北不裁校 劉和然：用打群架方式多校共學

沿著台2線行駛，一路伴著優美海岸線來到新北市瑞芳區鼻頭國小，校門口寫著「海角樂園」，踏進校園，遇到30分鐘大下課時間，全...

知名漫畫家蕭言中辭世 文化部代表頒贈總統褒揚令

知名漫畫家蕭言中11月18日辭世，享年58歲。文化部政務次長李靜慧今出席追思會，並代表頒贈總統褒揚令，由蕭言中夫人謝玒玲...

陳品妍簡佑縈鄒心慈114績優教保 張善政：桃幼兒贏起跑

桃園市長張善政今天至龍潭區主持桃園市績優教保服務機構及優良人員表揚大會，蘆竹幼兒園老師陳品妍、桃捷非營利幼兒園教保員簡佑...

112台灣閱讀節今、明登場 教育部次長任說故事大使

112年台灣閱讀節主場活動「歡樂閱讀嘉年華」於12月2日至3日連續2天在中正紀念堂園區登場，今年也應邀教育部政務次長林明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。