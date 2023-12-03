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老師進教室也怕！頻遭惡意挑戰 學生有意為難嗆：有能力教我們嗎？

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老師進教室也怕！頻遭惡意挑戰 學生有意為難嗆：有能力教我們嗎？

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
資訊化爆炸年代，家長在孩子的教養上要更費心，也期待不要讓孩子成為白老鼠。記者鄭惠仁／攝影
資訊化爆炸年代，家長在孩子的教養上要更費心，也期待不要讓孩子成為白老鼠。記者鄭惠仁／攝影

聯合報系與聯合報系文化基金會每年舉辦聯合盃作文大賽，因應新課綱，題目兼具素養與閱讀基底，因多數學生都是家長陪同參加，也成了家長間聊教育、課綱與教養的地方，家長談起資訊化爆炸的年代，大嘆難為，老師也難為，課堂上經常出現讓老師難堪的一幕，讓老師進課堂都怕怕。

有家長說，有國中老師私下聊起被學生挑戰的一幕，在黑板上用圓規畫圖，台下學生說畫圖畫得不好，質問老師有能力教他們嗎？也有學生故意針對老師要上的內容，蒐集更艱深的資料，在課堂上考老師，見老師答不出來才高興。

老師也向家長訴心聲，說上課時有幾名學生在玩手機，制止不能玩，卻遭學生嗆聲，但又不能罵人，怕家長投訴，只好視而不見，裝作沒看到。家長講到此，感嘆「這是什麼時代」！

家長聊天中最關心的是孩子玩手機問題，反映在新冠肺炎疫情前，孩子不玩或少用手機已是正常事，但疫情發生後，改為線上教學，「一切回不去」。家長蔡佩真說，還是會要求孩子使用手機時間，1天不能超過1小時，但隨著AI資訊時代來臨，也面臨放及收的問題，試著找到平衡點，讓孩子不會沉迷。

擔任工程師的吳姓家長說，疫情後真的回不去了，有朋友也發生孩子沉迷手機線上遊戲的問題，最後使出絕招，要求孩子若要玩手機就必須整天玩，結果，玩了1天，因太累了，覺得不好玩，自動放棄，恢復正常。

家長說，108新課綱後，110新課綱又在討論了，一直把孩子當白老鼠，他們為了讓孩子未來能有好學校讀，小學起就開始鋪牌，參加競賽，除能找到興趣也利於未來大學申請。家長說，收入還不錯的家庭，可以提早準備，但家境不好的家庭怎麼辦？「真懷念過去的聯考時代」，只要好好讀書，不用補習，就可考上好大學，也期待未來的教育制度能更合理化，不要「四不像」，受苦的是家長與孩子，對國家發展也不好。

課綱 素養

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