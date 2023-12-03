北市教育局將設技職科 強化產學合作培育人才
為了培育專業技術人才，台北市長蔣萬安拍板，教育局將成立技職教育科，深化職業試探教育及產學合作。高職校長對此表達贊同，但應避免學生成為廠商基層人力來源，並顧及學生升學需求。
台北市教育局副局長陳素慧告訴中央社記者，「高級中等教育法」施行後，北市技術型高中（高職）便比照普通型高中，被併入中等教育科業務範圍，不過技職教育強調務實致用，與普通高中著重內涵有所不同，因此成立專責單位將有助於培養專業技術人才。
她指出，配合台北市教育政策走向，綜合企劃科將改設為技職教育科，相關業務比重隨之調整，強調務實課程規劃、產學合作，並從高職端延伸到國中職業試探、技藝教育、職業輔導研習等，甚至向下扎根至國小。
教育局組織規程修正草案已送議會審議，陳素慧說，議會同意後，技職科預計明年與青年局同步成立，並進行業務整編，將原先教育局負責的青少年教育及發展事項移撥至青年局。
士林高商校長余耀銘說，當代社會氛圍希望學生畢業後能快速與產業接軌，而成立技職科有助於增加企業與學校合作的意願，讓學生看見產業需求並回頭檢視自身所學，甚至提供完成學業後直接就業的管道。
余耀銘說，學生有升學壓力，見習的時間點及長度都要審慎評估，兼顧產業、家長及學生的需求。
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