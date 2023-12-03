國教署推數位轉型 AI應用模組、模擬科學實驗導入課堂

教育部國教署透過計畫推廣學校數位轉型，將AI課程教學應用模組、觸控大屏螢幕帶入教學現場，甚至能拿來做科學的「模擬實驗」，而在教師方面，數位工具也協助教師備課、遠距分享教案。對此，國教署希望能持續將課程融入數位元素，讓課堂更有趣。

國教署於112學年度啟動「高中數位前導學校計畫」，補助67所學校推動數位轉型，讓校園學習進入數位化時代。其中包含協助建立AI課程教學應用模組、數位融入教學活動設計、互動學習等，帶領教師進行數位教學共備與增能，以及將數位科技融入行政系統管理等等。

在台北市陽明高中，學生在課堂上利用學習載具登入台北市酷課雲、因材網、cool English酷英平台等數位學習平台或互動式Apps，而教室中的智慧型觸控大屏螢幕顯示教師的投影片、學生的實作成果及其他互動畫面。國立台灣師大附中也將數位學習應用於科學的多元選修課程，透過數位工具搭配教師引導，促進學生學習、理解與應用，並進行模擬實驗，讓學生可以重複不斷試錯。該校更以「拉曼光譜機器學習偵測水汙染分子」為題，獲得2023 Intel Festival國際賽第3名。

除了把數位工具應用在教學現場外，數位前導學校計畫也協助教師進行數位教學共備與增能，以國立羅東高中為例，學校舉辦「特色課程成果分享會」時考量校園地域性，將分享會在實體與線上混成辦理，分享112年度獲教學卓越獎肯定的「法庭有『議』思」課程，以及使用數位教材的樂遊數感經濟課程等成果，吸引屏東、離島地區等教師報名參與。

國教署表示，數位前導學校將持續致力於將數位學習廣泛應用於校園，透過軟硬體設備的升級、系統性整合，不只讓學生學習的效率提升、意願提高，更可以協助教師教學與備課，將課程融入數位元素讓課堂更有趣，打造更優質的學習環境。