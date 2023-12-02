陳品妍簡佑縈鄒心慈114績優教保 張善政：桃幼兒贏起跑

桃園市長張善政今天至龍潭區主持桃園市績優教保服務機構及優良人員表揚大會，蘆竹幼兒園老師陳品妍、桃捷非營利幼兒園教保員簡佑縈、永安國小附設幼兒園教保園鄒心慈等績優教保服務機構及人員獲表揚，張善政表示，感謝許多績優教保服務人員投入心血，盡心盡力改善教保品質，讓下一代不要輸在起跑點。

這項績優教保服務機構及優良人員表揚大會，選出全市績優教保服務機構4幼兒園、優良教保服務人員95人及優良廚工、司機、行政人員（含專任護理人員）15人，總共114人，張善政逐一頒發獎狀表揚和感謝付出。

張善政表示，市政府針對公私幼教機構，推出5歲幼兒教育助學金、公私立幼兒園設施設備改善補助計畫、幼兒園教學卓越輔導計畫、幼兒園steam教育計畫等多項補助和獎勵政策，補助經費，希望幼兒教育有更高的品質，最重要就是透過許多績優教保服務人員投入心血努力，盡心盡力改善教保品質，讓桃園的幼兒教育成為全台第一。

今年獲獎優良教保服務人員和廚工，蘆竹幼兒園老師陳品妍透過參與美感社群活動，將實際經驗轉換融入幼兒課程活動設計，讓幼兒感受「美就是生活」；桃捷非營利幼兒園教保員簡佑縈帶著幼兒實際走訪柑仔店，體驗古早味和人情味，邀請爺爺、奶奶分享古早味童玩和柑仔店由來，增加幼兒與長輩互動頻率，減少文化斷層。

新屋區永安國小附設幼兒園教保園鄒心慈，運用自身音樂專長融入課程，在疫情期間與幼兒創作防疫「你是我最勇敢的英雄」MV，受到熱烈迴響，另有大園幼兒園廚工施鳳蘭和三和分班廚工王玉蓮，以服務幼兒園超過25 年，提供愛心餐點和五心級服務。