托嬰中心擬設監管雲 幼保團體反彈

為減少托嬰中心不當對待事件，衛福部明年起擬投入上億資金，為全國公私立托嬰中心建置監視影像雲端儲存空間，引發幼教團體反彈，昨發布聲明質疑此舉踐踏托育人員尊嚴，恐加劇離職潮。衛福部回應，監管雲設置細節仍在研議，但保存影像有助釐清事實，對家長、機構均有保障。

中華民國孕嬰童教保聯合總會長蔣叔融表示，據總會統計，支持設置監管雲的家長僅五千多位，卻有上萬名家長反對，認為監視影像恐侵害孩童肖像權，對教保人員更是沒有人權，衛福部事前也未徵詢業者意見，若強行推動監管雲，不僅不尊重業界，也可能引發離職潮。

蔣叔融說，目前托嬰相關法規已要求設置監視器，但未要求影像上至雲端，衛福部未說明監管雲執行方式，萬一日後將影像上傳雲端，任何人想看就看，沒有人能接受。

衛福部政次李麗芬指出，托嬰中心依法設置監視系統，已有部分縣市將影像統一儲存於雲端，這並非新作法。過去發生托嬰中心不當對待時，影像不是不見就是找不到，才提監管雲構想。

李麗芬表示，若監管雲順利上路，公立托嬰機構、與衛福部簽約的準公共托嬰中心及私立中心等，將一併納管，費用粗估至少上億，將由明年度預算編列。另，未必每起不當對待問題都出在教保人員身上，有影像為證，協助釐清事實。針對民團反應，將邀集業者、專家持續溝通。