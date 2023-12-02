聽新聞
test
0:00 / 0:00

托嬰中心擬設監管雲 幼保團體反彈

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

為減少托嬰中心不當對待事件，衛福部明年起擬投入上億資金，為全國公私立托嬰中心建置監視影像雲端儲存空間，引發幼教團體反彈，昨發布聲明質疑此舉踐踏托育人員尊嚴，恐加劇離職潮。衛福部回應，監管雲設置細節仍在研議，但保存影像有助釐清事實，對家長、機構均有保障。

中華民國孕嬰童教保聯合總會長蔣叔融表示，據總會統計，支持設置監管雲的家長僅五千多位，卻有上萬名家長反對，認為監視影像恐侵害孩童肖像權，對教保人員更是沒有人權，衛福部事前也未徵詢業者意見，若強行推動監管雲，不僅不尊重業界，也可能引發離職潮。

蔣叔融說，目前托嬰相關法規已要求設置監視器，但未要求影像上至雲端，衛福部未說明監管雲執行方式，萬一日後將影像上傳雲端，任何人想看就看，沒有人能接受。

衛福部政次李麗芬指出，托嬰中心依法設置監視系統，已有部分縣市將影像統一儲存於雲端，這並非新作法。過去發生托嬰中心不當對待時，影像不是不見就是找不到，才提監管雲構想。

李麗芬表示，若監管雲順利上路，公立托嬰機構、與衛福部簽約的準公共托嬰中心及私立中心等，將一併納管，費用粗估至少上億，將由明年度預算編列。另，未必每起不當對待問題都出在教保人員身上，有影像為證，協助釐清事實。針對民團反應，將邀集業者、專家持續溝通。

托嬰 衛福部 離職

延伸閱讀

93歲翁獲志工獎 鄭文燦鼓勵長者藉志工服務參與社會

桃園社會局表揚托嬰人員 邀民闖關同樂抽兒童滑步車

狼師母脫手托嬰中心更名 北市府：官網有備註提醒

嘉市議員踢爆 某私立托嬰中心保育員拿棉被蓋孩子頭1個半小時

相關新聞

教團批總統參選人 教育政策只會撒幣

總統大選進入倒數，全國教師工會總聯合會昨召開記者會，公布九月行文藍綠白三陣營總統參選人對於教育議題的回應。全教總表示，三...

亞洲技能競賽 台灣隊總冠軍

第二屆「二○二三亞洲技能競賽」前天於阿拉伯聯合大公國阿布達比落幕。台灣技能小將勇奪十二金、六銀、四銅、三優勝，總計廿五面...

台南明星國中霸凌案…雙方都是「校長孩子」 家長心疼落淚

台南市某明星國中今年6月爆發霸凌事件，有學生被打到腦震盪，雙方當事學生都是「校長的孩子」，在教育界引發議論，議員今天在議...

校長憂懲處冷處理受傷教師 校園公共意外責任險難理賠

全國教育產業總工會今表示，教育部補助各縣市投保「校園公共意外責任保險」，但保險公司若發現，只要教師受傷原因非校園設施管理...

三總統候選人教育政策只側重撒幣 教團批缺乏全面思維

總統大選進入倒數，全國教師工會總聯合會今召開記者會，公布9月中行文藍白綠三陣營總統候選人教育議題回應。全教總表示，候選人...

校園意外難出險 基層批校長故意冷處理

全國教育產業總工會近期接獲基層教師反映，指教育部雖補助各縣市投保校園公共意外責任保險，但每當教師受傷時，校長因憂心遭懲處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。