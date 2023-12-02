校園意外難出險 基層批校長故意冷處理

全國教育產業總工會近期接獲基層教師反映，指教育部雖補助各縣市投保校園公共意外責任保險，但每當教師受傷時，校長因憂心遭懲處，多不願坦承校內設施或管理有疏失，導致保險公司認定受傷原因非校園缺失引起，不願理賠。對此，教育部表示，會於年度檢討會議中將理賠情況納入討論。

全教產理事長林碩杰表示，二○一九年時，保險公司認定未屬承保範圍案件僅一件，二○二○年卻高達四七九件，占全年案件四成多，二○二一年三○九件。去年和今年，未屬承保案件都超過一三○件。

林碩杰表示，據基層反映，保險公司多以「非學校設施設置或管理欠缺，未屬承保範圍」未予理賠，代表除非校長坦承設施或管理有疏失，業者才會考慮理賠。

林碩杰說，若校長承認是學校設施或管理疏失，依公務人員懲戒法、校長成績考核辦法等規定，恐面臨減俸或記過申誡等懲處，導致校長冷處理。

新北市教育產業工會理事長吳添寶也說，先前有教師於校外站導護受傷，保險公司稱地點於校外不理賠，校內又因校長不認管理疏失，也遭認定為非理賠範圍。

全教產呼籲教育部針對校園公共意外責任保險出險案件，於一定範圍內，應賦予學校免被懲處的但書。