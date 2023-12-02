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亞洲技能競賽 台灣隊總冠軍

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
青少年組「電氣裝配」職類國手許有崴榮獲金牌。圖／勞動部提供
青少年組「電氣裝配」職類國手許有崴榮獲金牌。圖／勞動部提供

第二屆「二○二三亞洲技能競賽」前天於阿拉伯聯合大公國阿布達比落幕。台灣技能小將勇奪十二金、六銀、四銅、三優勝，總計廿五面獎牌，獲獎率九成三，獲獎數較上屆的五金五銀三銅接近倍增，獲獎總成績在廿四個參賽國排名第一。

青年組「服裝創作」職類國手孫謦榮獲金牌。圖／勞動部提供
青年組「服裝創作」職類國手孫謦榮獲金牌。圖／勞動部提供
我國卅一位國手參與廿九項職類競賽（其中包含兩項示範賽）。青年組「服裝創作」職類，由第一次踏上國際賽舞台的國手孫謦奪金。她說「雖然有登上頒獎舞台的信心，但沒有想到會拿到金牌，真的很感動！」也特別感謝高中班導師兼指導老師葉怡君，讓她有勇氣踏上選手之路。

青年組「粉刷技術與乾牆系統」職類國手戴家畯，也在本次奪下金牌，同時獲國家最佳選手獎（Best of Nation )。

年僅十五歲的國手許有崴，在青少年組的「電氣裝配」職類摘金，他曾堅定的告訴教練，希望以後也能像學長們一樣，在學校大門看到自己的名字貼著金牌榮耀。他也感謝花壇國中主任蔡鴻曉創立職能班，以及彰師附工教練團的培育，並感謝裁判長對於技能的要求，和亞州賽期間翻譯許宛茗的協助，讓他如願以償拿下金牌。

下屆亞洲技能競賽主辦國是台灣。這也是台灣繼一九九三年主辦第卅二屆國際技能競賽後，相隔卅年再次取得國際性技能賽事主辦權。

金牌 舞台 青年

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