教團批總統參選人 教育政策只會撒幣

總統大選進入倒數，全國教師工會總聯合會昨召開記者會，公布九月行文藍綠白三陣營總統參選人對於教育議題的回應。全教總表示，三位總統參選人多對教育往資本傾斜、反重分配現象沒有深刻感受，因此對政策只停留在撒錢補助層次，缺乏整體思維。

全教總九月時向總統參選人提問，是否認同教育是窮人翻轉未來的希望，以及是否擔心教育市場化將進一步擴大貧富差距，又是否同意課徵資本利得稅、提高賦稅負擔率，讓教育促成階級流動等。

理事長侯俊良表示，回應重點應著墨於當教育政策逐漸朝資本主義傾斜，如何調整租稅負擔率，以提升教育公共化。賴清德陣營雖認同高收入高負擔，但未說明執行方式，只重述近期推動的補助政策，似乎認為靠補助就能促進階級流動，看不出對問題的理解程度以及具體作法。

侯俊良也說，侯友宜陣營認為應提高教育經費，但也未從租稅面處理，要提高補助卻未說明錢從哪裡來。再者，侯友宜雖指出偏鄉困境，但同樣停留在補助經費層次，然而偏鄉特殊的地理與人口因素，並非靠補助就能改變結構性問題，總統參選人格局應看得更全面。

至於柯文哲陣營，侯俊良則表示，柯陣營認同不同收入者應有更合理的賦稅負擔，且認同一定規模跨國企業，至少需繳交百分之十五稅金。但對於如何把稅收轉化為公共資本則無具體內容，只停在經費規畫層次。

侯俊良指出，總統參選人均認同教育是窮人翻身的希望，但政策卻只停在補助層次，未回應如何開源。事實上，台灣租稅負擔率僅百分之十三，欲擴大教育經費，須先面對租稅負擔率落後歐美的事實，才有望支撐高教公共化理想。

文宣部主任羅德水也說，當前收稅主要來源為受薪階級，賦稅制度不應再偏袒富人，建議應對企業課增資本利得稅，再配合修正「教育經費編列管理法」。