校園公共意外責任險難理賠　教部納入年度檢討會議討論

全國教育產業總工會今（12/1）表示，教育部補助各縣市投保「校園公共意外責任保險」，但每當教師受傷，校長則憂心遭懲處而多不願坦承校內設施或管理有疏失，多導致保險公司認定受傷原因非校園缺失引起，因此非承保範圍而不理賠。為此，教育部則表示，會於年度檢討會議中將理賠情況納入討論，以保障師生權益。

全教產今天召開記者會指出，每當基層教師受傷，保險公司多以「非學校設施設置或管理有欠缺，未屬承保範圍」未予理賠，代表除非校長坦承設施或管理有疏失，保險公司才願考慮是否理賠。

理事長林碩杰指出，保險公司不理賠的癥結點在於，若學校校長承認設施或管理有疏失，則依公務人員懲戒法等辦法，校長恐面臨減俸或記過申誡等懲處，才導致校長均不願回覆保險公司，受傷教師權益因而遭冷處理。

為此，教育部說明，保險為責任保險而非傷害保險，被保險人為學校，當發生學校依法應負賠償責任的意外事故，而受賠償請求時，由保險公司為學校負賠償責任，但若未涉學校場地或管理上疏失，則保險公司未能啟動理賠。但國教署會於年度檢討會議時，將理賠相關情形納入討論，以保障親師生權益。