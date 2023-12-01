校園公共意外責任險難理賠 教部納入年度檢討會議討論
全國教育產業總工會今（12/1）表示，教育部補助各縣市投保「校園公共意外責任保險」，但每當教師受傷，校長則憂心遭懲處而多不願坦承校內設施或管理有疏失，多導致保險公司認定受傷原因非校園缺失引起，因此非承保範圍而不理賠。為此，教育部則表示，會於年度檢討會議中將理賠情況納入討論，以保障師生權益。
全教產今天召開記者會指出，每當基層教師受傷，保險公司多以「非學校設施設置或管理有欠缺，未屬承保範圍」未予理賠，代表除非校長坦承設施或管理有疏失，保險公司才願考慮是否理賠。
理事長林碩杰指出，保險公司不理賠的癥結點在於，若學校校長承認設施或管理有疏失，則依公務人員懲戒法等辦法，校長恐面臨減俸或記過申誡等懲處，才導致校長均不願回覆保險公司，受傷教師權益因而遭冷處理。
為此，教育部說明，保險為責任保險而非傷害保險，被保險人為學校，當發生學校依法應負賠償責任的意外事故，而受賠償請求時，由保險公司為學校負賠償責任，但若未涉學校場地或管理上疏失，則保險公司未能啟動理賠。但國教署會於年度檢討會議時，將理賠相關情形納入討論，以保障親師生權益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言