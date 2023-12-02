高雄科大培養學生對公共事務的獨立視野與高度，並具備公共關懷的情感

圖／國立高雄科技大學 提供

國立高雄科技大學於11月29日舉辦第二屆青年發展論壇，吸引了全校147名同學的熱烈參與，其中包括10名國際研究生。楊慶煜校長在開場發表中強調，高科大學生應培養對公共事務的獨立視野與高度，並具備公共關懷的情感，而非僅仰賴學生身份以取得學習資源。

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學務長許鎧麟則對高科大同學的參與感到欣慰，他表示，在年輕的歲月裡，透過不同的學習機會探討公共事務，是一件令人振奮的事情。今年的高峰論壇以可持續發展目標（SDGs）為核心議題，論壇前進行了針對SDGs的培訓，幫助同學提出方案並進行票選，最終選出七個可行方案進行分組討論，並在論壇中進行報告。

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本次論壇邀請到來自體制外和體制內的兩位與談人，分別是好好星球文化基金會執行長張希慈和臺灣青年事務協會理事長袁齊笙。他們從不同的角度分享了對公共事務的參與和看法。張希慈曾被評為亞洲三十歲以下傑出社會企業家，袁齊笙則入選英國劍橋國際名人錄2018全球百大專業人物，同時擔任過教育部青年諮詢委員。

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高科大學生會副會長陳威樺開場分享成果時提到表示，永遠不要停止思考、想像，唯有不斷地想像才能夠有目標達到想要的未來，本次論題提出7大行動方案分別為，在目標1「消除貧窮」，提出教育的重要性，注重弱勢族群的教育與經濟，舉辦捐賑書籍活動，擔任數位學伴。在目標4「確保人人享有優質教育」，提出建立一個教育公益平台，讓所有人皆可透過平台獲取所缺乏的學習資源，且能互相學習。目標5「實現性別平等」提出將性別主流化納入各項政策，積極參與國際合作，推動性別平等議題。在目標12「促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式」提出幫二手書找主人，解決二手書交易問題，湊合價格，制定不二價，評定收書的最低標準。辦理綠色嘉年華設立環保議題倡議，推展用序發展，舉辦高科蚤市二手物品交換，提倡循環經濟，供你EAT餐自備環保餐具享優惠價格。目標14「水下生命」提出減少塑膠使用、回收塑膠、提倡可持續材料使用、參與海灘清潔活動，以及支持政策和倡議，促進塑膠垃圾處理和防止塑膠進入海洋。

高科大學生會徐綜祥提出本次論壇結論，教育的問題是奢侈煩惱，高等教育普及化在有些國家有些人是得不到的，或者女性缺乏受教權入如伊拉克，無論在教育議題或是性別議題，未來我們都會有機會擔任主管或是HR，希望到未來我們依然對待這些議題，具備一樣的熱忱與思維，莫忘初心，不要被大環境或傳統而改變。