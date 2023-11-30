文化黑潮不只台劇 文化部宣布補助漫畫最高700萬

文化部提出的「台流文化黑潮計畫」，獲行政院支持核定4年100億元、113年30億元預算。在公布國際台劇徵案後，文化部今（30）日公布「文化黑潮之拓展台流文本外譯Books from Taiwan 2.0簡章」及「文化黑潮之T-Comics台灣中長篇漫畫產製徵案要點」，除了擴大中書外譯的本數，還將補助已累積一定經驗的創作團隊或具市場發展性的漫畫作品發展3至5集中長篇，計畫期間3年，補助金額最高700萬元。

文化部長史哲表示，出版是文化內容擴散及跨域加值應用的活水及源頭，為加速文化黑潮流向全世界，經與產業諮詢、討論後，自明年度起文化黑潮首先推出進化版的Books from Taiwan 2.0外譯計畫，加速台灣文本推向世界；同時，考量漫畫有分鏡、IP擴散效果等優勢，具影劇化及跨域應用潛能，將增加補助中長篇漫畫產製。

文化部指出，自103年起陸續推出「Books from Taiwan」、「翻譯出版獎勵計畫」等版權推廣及外譯政策，其中「Books from Taiwan」已為506本書售出約400筆國際版權，「翻譯出版獎助計畫」累計已支持205本書外譯出版，多部作品獲國際獎項或選書推介，證明台灣原創內容具國際市場發展潛力。

經蒐集業界意見後，文化部推出「拓展台流文本外譯Books from Taiwan 2.0」，將入選書籍本數由每年60本大幅提升為220本，除製作試譯本、書介；並在原已全譯的繪本外，另就入選的全數漫畫，以及精選20部文學、非文學、文字童書等作品，擴大全譯本的製作本數。徵件亦將由現行各類別每年一次擴增到每年兩次。

在中長篇漫畫產製徵案部分，考量台漫受限市場規模及資源限制，多為單本完結或3本以下的系列漫畫，且整體能見度及市場性仍待逐步提升，文化部推出「T-Comics臺灣中長篇漫畫產製徵案要點」，補助已累積一定經驗的創作團隊或具市場發展性的漫畫作品發展3至5集中長篇，計畫期間3年，補助金額最高700萬元。

文化部強調，台漫中長篇徵案為新增預算，「完全不影響既有的漫畫獎勵金」，為使產業有充足時間孵育具市場性及故事腳本完善的企劃，首次徵件時間為3個半月，之後原則每半年徵件一次；另因中長篇漫畫創作相當考驗漫畫家的創作速度、穩定性及團隊協作，首年限法人或團體申請。