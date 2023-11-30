快訊

00919配息出爐！配發0.55元 略優於市場預期

獨／傳民進黨內部民調估新北立委砍半 派系人士：只剩4席

李㼈正妹女兒赴校園宣導菸品危害 學生熱情舉手搶答

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
菸害防治大使、女團PER6IX成員紫嫣今天赴北市瑠公國中宣導菸品危害，或學生熱情歡迎。記者洪子凱／攝影
菸害防治大使、女團PER6IX成員紫嫣今天赴北市瑠公國中宣導菸品危害，或學生熱情歡迎。記者洪子凱／攝影

菸害防制新法今年3月上路，北市衛生局今天前往瑠公國中宣導，還請來藝人李㼈愛女、女團PER6IX成員紫嫣到場，董氏基金會分享過去李㼈2010年為妻女成功戒菸，一家人也長期擔任大使宣導，學生看到紫焉到來相當熱情，問答環節更踴躍舉手，希望能與紫嫣合照，校方表示，透過這類宣導活動讓宣導更有意義，學生也不會覺得無趣。

菸害防制新法今年3月上路，全面禁止電子煙，但加熱菸經過審查仍可上市販售，因此「臺北市新興菸品管理自治條例」特別規範高中職以下學校周邊50公尺禁止販賣、供應、展示或廣告加熱菸，保障同學們免於新興菸品誘惑。

衛生局與董事基金會合作今天與瑠公國中宣導，衛生局提醒，網路販賣或廣告電子煙、未通過審查的加熱菸，可處20萬元到100萬元罰鍰，任何人在任何地方使用電子煙或未通過審查的加熱菸，可處2千元至1萬元罰鍰。

董氏基金會主任林清麗表示，電子煙、加熱菸等被加入各種甜味與香氣，誤導學生判斷，甚至有些人會因為「義氣」，幫朋友宣傳，轉發販賣或廣告，恐會誤觸法令而有高額罰款。

校長漫安琦表示，現在網路資訊發達，要完全阻止學生偷抽菸不可能，在校內學生通常不敢公然抽菸，生教主任上課前、放學後也會到校外周邊巡邏，周邊里民有發現也會立即通報，在課程宣導、學校活動上也都會將抽菸危害分享給學生，讓學生理解為什麼不要抽菸，不是讓學生硬背書本知識。

菸害防治大使、女團PER6IX成員紫嫣今天也到校宣傳活動，分享菸商的廣告話術，提醒學生誤受騙，台下看到紫嫣現身都相當激動，搶答環節學生踴躍舉受希望能獲得與紫嫣合照機會，最後紫嫣更走下台與所有師生一同合照，展現親民個性。

紫嫣是藝人李㼈愛女，董氏基金會分享過去李㼈2010年為妻女成功戒菸，一家人也長期擔任大使宣導。記者洪子凱／攝影
紫嫣是藝人李㼈愛女，董氏基金會分享過去李㼈2010年為妻女成功戒菸，一家人也長期擔任大使宣導。記者洪子凱／攝影

衛生局 抽菸 廣告

延伸閱讀

李㼈錄影隨身攜帶10萬現金　王仁甫笑「是要放款給我」

潘孟安遭爆違法吸加熱菸 薛瑞元：該罰就罰

王鴻薇揭潘孟安吸違法加熱菸 要求供出源頭

梁文傑被爆新潮流聚會吸加熱菸 董氏基金會不忍了：今向衛生局「檢舉」

相關新聞

跟進公立大學教師明年調薪 東海大學董事會1分鐘拍板通過

行政院宣布明年起調漲公立大專院校教師及中研院研究人員學術研究加給15%，若私校跟進將獲7成補助。東海大學召開董事會決議跟...

領航行動通訊天線研究 翁金輅榮膺教育部終生國家講座

中山大學電機工程學系講座教授翁金輅開發新世代多天線系統技術，為國際上行動通訊天線研究領域的主要領先者。他以深耕多年的行動...

打造山坡上最美學習空間！茄苳國小多功能風雨教室啟用

新竹市府投入6818萬元將茄苳國小老舊風雨教室拆除重建，這次工程是創校62年來最大改造，歷經五百多天工期。市長高虹安說，...

李㼈正妹女兒赴校園宣導菸品危害 學生熱情舉手搶答

菸害防制新法今年3月上路，北市衛生局今天前往瑠公國中宣導，還請來藝人李㼈愛女、女團PER6IX成員紫嫣到場，董氏基金會分...

高齡自主學習申請踴躍 獲補助團體成長到221團

活到老、學到老不只是口號，教育部補助高齡自主學習團體，申請越來越踴躍，112年度獲得補助的數量成長到221團，較去年增加...

慎防人工智慧系統偏誤 國科會承諾積極推動倫理研究

立法院今天舉行教育文化委員會審議國科會預算，立委指出，生成式人工智慧發展讓更直觀、更人性化的人機互動成為可能，但人工智慧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。