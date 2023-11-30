李㼈正妹女兒赴校園宣導菸品危害 學生熱情舉手搶答
菸害防制新法今年3月上路，北市衛生局今天前往瑠公國中宣導，還請來藝人李㼈愛女、女團PER6IX成員紫嫣到場，董氏基金會分享過去李㼈2010年為妻女成功戒菸，一家人也長期擔任大使宣導，學生看到紫焉到來相當熱情，問答環節更踴躍舉手，希望能與紫嫣合照，校方表示，透過這類宣導活動讓宣導更有意義，學生也不會覺得無趣。
菸害防制新法今年3月上路，全面禁止電子煙，但加熱菸經過審查仍可上市販售，因此「臺北市新興菸品管理自治條例」特別規範高中職以下學校周邊50公尺禁止販賣、供應、展示或廣告加熱菸，保障同學們免於新興菸品誘惑。
衛生局與董事基金會合作今天與瑠公國中宣導，衛生局提醒，網路販賣或廣告電子煙、未通過審查的加熱菸，可處20萬元到100萬元罰鍰，任何人在任何地方使用電子煙或未通過審查的加熱菸，可處2千元至1萬元罰鍰。
董氏基金會主任林清麗表示，電子煙、加熱菸等被加入各種甜味與香氣，誤導學生判斷，甚至有些人會因為「義氣」，幫朋友宣傳，轉發販賣或廣告，恐會誤觸法令而有高額罰款。
校長漫安琦表示，現在網路資訊發達，要完全阻止學生偷抽菸不可能，在校內學生通常不敢公然抽菸，生教主任上課前、放學後也會到校外周邊巡邏，周邊里民有發現也會立即通報，在課程宣導、學校活動上也都會將抽菸危害分享給學生，讓學生理解為什麼不要抽菸，不是讓學生硬背書本知識。
菸害防治大使、女團PER6IX成員紫嫣今天也到校宣傳活動，分享菸商的廣告話術，提醒學生誤受騙，台下看到紫嫣現身都相當激動，搶答環節學生踴躍舉受希望能獲得與紫嫣合照機會，最後紫嫣更走下台與所有師生一同合照，展現親民個性。
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