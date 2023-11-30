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慎防人工智慧系統偏誤 國科會承諾積極推動倫理研究

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
立法院今天召開教育文化委員會審議國科會預算。立委指出，人工智慧機器系統發生的偏誤（Bias）對社會影響愈來愈深，要求國科會需進行機器倫理研究。記者許維寧／攝影
立法院今天召開教育文化委員會審議國科會預算。立委指出，人工智慧機器系統發生的偏誤（Bias）對社會影響愈來愈深，要求國科會需進行機器倫理研究。記者許維寧／攝影

立法院今天舉行教育文化委員會審議國科會預算，立委指出，生成式人工智慧發展讓更直觀、更人性化的人機互動成為可能，但人工智慧機器系統發生的偏誤（Bias）對社會影響也愈來愈深，要求國科會需進行機器倫理研究，提供作為產業發展依據。國科會則表示，會積極推動倫理研究，於法制面和產業發展間取得平衡。

立委范雲表示，隨科技發展，人工智慧機器決策系統的偏誤也逐漸對社會產生影響，為了維持人機互動和諧，機器倫理（Machine Ethics）技術研究亦不可或缺。

范雲指出，國際上也不乏對人工倫理決策者的研究，更有學者提出Human in the loop、Society in the loop的模型，即是於機器訓練的決策迴圈中納入人與公眾社會的參與，讓決策和監督有更多多元價值。

國科會主委吳政忠則表示，人工智慧確實也可能危害社會，「我們非常注意。」機器倫理等議題歐盟等也非常重視。國科會已積極推動倫理相關研究，但也希望法制面不要太嚴苛，以免壓縮產業面發展。

另外，立委吳思瑤也表示，自2022年ChatGPT問世後，各國政府更加重視中大型語言模型研發，目前國際間大型語言模型，簡體中文訓練資料占比遠高於繁體中文，導致模型推論結果偏向中國大陸的生活用語與思想論述。

吳思瑤也指出，國科會「推動可信任生成式AI發展先期計畫」，計畫雖蒐整繁體中文資料庫訓練模型，包括教育部國語詞典、成語典和學術論文摘要等，但訓練資料內容仍偏重科技領域，內容對大型語言模型而言不僅不夠多元，數量也不足。

吳思瑤建議，文本訓練應擴大部會串接，且國科會應盤點各部會發行的期刊、文本和已建置雲端資料庫，如國家文化記憶庫等，廣泛納入訓練文本中，以提升訓練資料多元性。

國科會則說明，生成式AI若於訓練階段需利用他人著作，必須依照著作權法規定辦理。文化部國家文化記憶有數種資料，部分如民眾上傳的素材因著作權因素無法再授權，其餘可公開文字目前則已取得4萬6440筆。

國科會 倫理 語言

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