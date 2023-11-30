跟進公立大學教師明年調薪 東海大學董事會1分鐘拍板通過

行政院宣布明年起調漲公立大專院校教師及中研院研究人員學術研究加給15%，若私校跟進將獲7成補助。東海大學召開董事會決議跟進辦理，今日宣布教師學術研究加給比照公立大專校院助理教授以上提高15％，全校教職員也比照軍公教明年起全面加薪4%。

東海大學在董事會的支持下拍板決議，全校教職員（含約聘雇人員）將比照軍公教加薪，教師的學術研究加給也比照公立大學進行調整，加薪後，助理教授平均每月增加7500元以上、副教授月增8500元以上、教授每月增加10950元以上。

東海大學校長張國恩表示，私校加薪雖然有壓力，但為了體恤東海教職員的辛勞與貢獻，避免公私立教師薪資脫鉤，更對留任與延攬優秀教育研究人員有正面鼓勵作用，尤其台灣學術機構低薪問題已久，若能逐步加薪，有助於提升高等教育的環境與能量，因此董事會對這個提案相當支持，毫無異議的僅以1分鐘便迅速拍板通過，東海也感謝教育部能對私立大學進行補貼。

張國恩說，面對少子化衝擊，私立大學未來生存將愈艱難，幫助教師提升產學合作能量，以及全面推動資產活化可說是當務之急。

張國恩提到，東海大學附近擁有中科等三大工業園區，龐大的土地與人才資源具有資產活化的優勢，如果未來能在董事會的支持下成功推動資產活化，東海財務將更健全穩定，並有財力提升硬體設備，聘請世界級大師，提高學術競爭優勢。