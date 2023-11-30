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開放印度移工引熱議 學者：10萬移工不如1萬留學生

聯合報／ 記者李芯／台北報導
學界建議可和印度合作開設國際建教合作專班，達到產官學三贏。圖為來台外籍生。本報資料照片
學界建議可和印度合作開設國際建教合作專班，達到產官學三贏。圖為來台外籍生。本報資料照片

近期印度移工議題引發討論，清華大學印度中心副主任方天賜認為，印度人口多、留學生多，台灣正好有能量可舒緩印度大專教育供給失衡的問題，「引進十萬印度移工，不如引進一萬個印度留學生」。他也建議與印度合作開設國際建教合作專班，配合缺工嚴重產業，讓印度學子來台就讀並合法打工，達到學校、廠商、留學生的三贏局面。

方天賜提出印度有人口大國、年輕大國及語言等三大優勢。根據統計，印度留學生數從二◯一九年的一百萬人，將在二◯二五年成長到最多兩百萬人，但目前台灣僅有約一千四百名印度學位生。

方天賜說，另一項統計顯示，印度在二◯三◯年前需要增設一千五百所大專校院，可見印度國內大專教育的供給失衡，需要以留學的方式舒緩，而台灣正好有這樣的能量。

方天賜表示，印度中學生、大學生都接受英語教育，所以比東南亞國家更容易和台灣教育接軌，建議政府勇敢、積極一點，與印度簽署教育合作協議。如果引進留學生，配合缺工嚴重的觀光業、旅遊業等產業，雙方建立適當的國際建教合作專班，讓印度學子來台就讀，並在合作機構中合法打工賺取學費和生活費，對於學校、廠商、留學生而言是三贏局面。

不過，學界認為，雖然僑外生留台工作的評點制已相對寬鬆，有意願留下的的僑外生幾乎都可以留下，但在進入勞動市場找工作的過程中，少數雇主可能會顧慮中文溝通及書寫能力，或是若出事找不到擔保人等而怯步。

台灣教育智庫發言人魏佳卉指出，各大專院校國際處才是最大的外交機構，當學校帶來外籍生，且學生願意留在台灣、成為人力，高教能夠幫國家做的不只是教育，更是教育外交。

方天賜坦言，在教育方面，台灣這個品牌在印度是需要去開拓的，印度學生傾向就讀醫學、藥學、管理、工程等科系，但可能不知道這些都是台灣的強項。

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