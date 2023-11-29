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金剛般若波羅蜜經復刻計畫遭盜用 聯經與故宮發布聲明

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
聯經出版發現，「故宮千年御寶《金剛般若波羅蜜經》宋刊本復刻計畫」遭假銷售網頁盜用素材和計畫。圖／聯經出版提供
聯經出版發現，「故宮千年御寶《金剛般若波羅蜜經》宋刊本復刻計畫」遭假銷售網頁盜用素材和計畫。圖／聯經出版提供

聯經出版今天發出聲明表示，近期於WaBay 挖貝募資平台進行「故宮千年御寶《金剛般若波羅蜜經》宋刊本復刻計畫」，近日發現有不肖人士盜用相關產品資訊，於Facebook進行廣告詐騙。聯經出版已於27日前往新北市政府警察局汐止分局向警方報案，並於聯經出版粉絲專頁、聯經出版官方網站、挖貝募資平台最新消息貼出公告，提醒讀者留意防止受騙。

故宮則表示，依據國立故宮博物院出版授權公開徵求須知，向故宮申請復刻宋開慶元年壽聖寺刊本《金剛般若波羅蜜經》，經本院審查同意，雙方於2022年11月25日簽訂「國立故宮博物院出版授權契約書」。故宮支持合法授權廠商針對不肖人士盜用其粉專資訊所採取的行動，並再次聲明「宋刊本《金剛般若波羅蜜經》」目前僅授權聯經出版公司發行，且目前並未在其他電商平台販售。

聯經指出，不肖人士在Facebook成立冒名變造的聯經出版粉絲專頁，盜用粉絲團原先各篇貼文，及本計畫圖文素材並於Facebook投放廣告宣傳，並於留言處貼出偽造的捐款收據來欺騙民眾；並偽造本計畫商品資訊網頁，提供聯經出版並未販售的商品資訊。

聯經出版表示，「故宮千年御寶《金剛般若波羅蜜經》宋刊本復刻計畫」是聯經第三度發起的佛經復刻募資計畫，團隊秉持恭敬之心執行各項工作，以不辜負信眾讀者珍藏、請購佛經的心意。然而詐騙猖獗，特此發佈嚴正聲明，請讀者留意聯經出版粉絲專頁有Facebook藍勾勾認證，及本計畫現僅在挖貝平台獨家預購。

聯經表示，本計畫預購之宋刊本《金剛般若波羅蜜經》出版品正在製作中，預計2024年3月前出貨，並無提前供貨給其它電商平台，亦尚未進行捐款事宜，若於挖貝平台以外的網頁看到購買或捐款資訊皆為詐騙行為，提醒讀者留意防止受騙。如有最新出貨訊息，將參閱聯經出版粉絲專頁、聯經出版官方網站、挖貝募資平台最新消息公告。

若讀者看到此類可疑網頁，歡迎與聯經出版確認或撥打165反詐騙諮詢專線查證，以確保無虞。若有任何疑問或接獲相關訊息，請透過以下方式與聯經出版聯繫：

聯經出版粉絲團私訊

●客服電話：(02)8692-5747、(02)8692-5741

●聯經出版粉絲團：https://www.facebook.com/linkingbooks

●聯絡信箱：linkingdc@udngroup.com.tw

聯經出版發現，有人假冒台北101購物中心的粉絲團，盜用「故宮千年御寶《金剛般若波羅蜜經》宋刊本復刻計畫」影音及文宣素材。圖／聯經出版提供
聯經出版發現，有人假冒台北101購物中心的粉絲團，盜用「故宮千年御寶《金剛般若波羅蜜經》宋刊本復刻計畫」影音及文宣素材。圖／聯經出版提供

聯經出版 國立故宮博物院 粉絲

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