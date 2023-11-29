爭取印度留學生 我華語優勢成關鍵

「引進十萬印度移工，不如引進一萬名印度留學生！」清大印度中心副主任方天賜29日指出，預計2025年印度整體留學生數將成長到200萬人，政府應與印度簽署教育合作協議。英國倫敦政經學院研究員施芳瓏亦建議，英文市場已日漸飽和，台灣應持續強化華語教育的優勢。

國際課程缺法規

全國私立中學聯盟、台灣教育智庫等教團29日針對「境外生與國際人才」召開記者會進行探討。全國私立中學聯盟指出，台灣有越來越多中等學校，開辦國際課程，但因缺少法源，只能以學校內「教育實驗計畫」逐年申請，影響課程發展之穩定性，盼能建立國際課程的法源。

台灣教育智庫也指出，隨著近年來新科技發展、跨國競爭加劇，以及頂尖人才的延攬與聘用已日趨關鍵。然而，各階段的國際教育推動經常涉及對外主權、人口管理、知識交流等各方面事務，因此有必要建置國際教育專法或完善的整體政策。

應爭取印度留學生

「引進十萬印度移工，不如引進一萬名印度留學生！」方天賜指出，近期台灣熱烈討論印度移工，但其實印度也是留學生大國。根據統計，印度的留學生數在2019年高達100萬人，到了2025年就會成長到150萬至200萬人。

他說，目前印度國內大專教育開始有供過於求的趨勢，所以出國留學的印度學生愈來愈多。相較於勞工協議，台灣與印度眼前更需要簽署的是教育合作協議，並建立適當的國際建教合作專班。

華語教育成優勢

英國倫敦政經學院IDEAS中心數位關係計畫研究員施芳瓏以英國為例說，英國將培養人才視為「人力資本」（human capital），尤其在全球經濟整合與競爭中，為許多產業提供人才儲備，因而為政府創造了大規模的收入，並為畢業校友帶來了就業機會。

然而，她也強調，在國際上英文市場已逐漸飽和，台灣要持續加強的領域是華語教育，例如許多東南亞民眾想要經由台灣與世界接軌。

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