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減家長負擔 明年公幼試辦臨時照顧
行政院長陳建仁昨宣布，明年七月起除補助公立幼兒園增加一名課後照顧人力，提供延長照顧服務外，也將選擇一五○個非營利及公立幼兒園，試辦臨時照顧，降低家長負擔。
陳建仁昨到基隆正濱國中內的成長非營利幼兒園參訪。他說，教育部明年一到六月會補助教保服務人員、外聘人員人事費，明年七月起補助各校，增加一名課後照顧人力，家長只需繳交基本的延長時數照顧費用。
陳建仁表示，臨時騰不出人力的幼兒家庭相當困擾。教育部規畫明年七月開始，選擇一五○個非營利及公立幼兒園試辦臨時照顧，補助增設教保服務人員，讓各個據點每周都可以排定固定的服務時段，接受家長臨時託付的幼兒照顧服務。
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