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「找嘸家長」 學生特教鑑定卡關

聯合報／ 記者李芯／台北報導

學生需經評鑑才可取得特教生資格，但有特教老師指出，部分家長怕孩子遭標籤化，不願讓孩子接受鑑定，或出自高風險家庭的疑似生，卻找不到家長簽同意書。教育部雖有意透過修法降低現場特教師壓力，但有特教師認為，政府更應提高社會安全網支持性。

現行若家長或老師評估學生需要特教資源，會進入特教資格鑑定流程，不過台灣特教工作專業人員協會理事林姓特教老師指出，學生欲進行特教鑑定，需取得監護人同意書，但往往不易找到高風險家庭的學生家長，甚至人在獄中。也有家長覺得鑑定流程需要開會、訪談很麻煩，擔憂孩子被標籤化而卻步。

為此，教育部預告修正特殊教育法施行細則，若法定代理人或實際照顧者不同意進行鑑定安置程序，學校在通報主管機關前，應先提報學校特殊教育推行委員會了解原因。

全教總特委會主委鍾正信指出，建議可設置由家長簽署「不同意提報」的證明，直接報給主管機關後，不需要再召開特推會。

主管 風險 教師

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