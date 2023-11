8年級學生校內參與高於國際平均 學者讚小市長制度成熟

今日我國調查團隊與其他國家同步公布2022年「國際公民教育與素養調查研究」(簡稱ICCS)成果,其中,台灣8年級學生參與校內公民活動的比例明顯高於國際平均,未來國民教育法修法後,中小學校務會議應邀請學生列席,台灣師範大學教育系教授林子斌認為,在這個項目的表現說不定會更亮眼。

由國際教育成就評鑑協會(International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA)主導的國際公民教育與素養調查研究今日發布調查結果,研究發現在24個參與國家之中,台灣13歲半(8年級)學生在眾多老牌歐洲民主國家中脫穎而出,於公民認知項目拿下世界第1,在性別平權、族群平權、移民人權的支持度也都排名第1。

在公民行動參與的部分,台灣學生透過數位媒體參與政治及社會議題的表現略低於國際平均。在參與校內公民活動的比例方面,則明顯高於國際平均,對此,台師大教授林子斌表示,有不少小學都有選自治市市長的作法,在這個階段讓學生投票、發表政見的制度已經成熟,未來學校如果想讓更多學生參與校內公民活動,可以把這樣的經驗帶到國中。

林子斌認為,過去國中階段比較著重在學習,國民教育法今年修正過後,中小學校務會議應邀請學生列席,這些國小的經驗可以帶到國中,透過民主機制讓學生代表參與校務。他也表示,雖然本次校內公民活動參與分數已經高於國際平均,但未來制度調整後,表現說不定會更亮眼。

至於台灣學生參與社區組織的比例,則明顯低於國際平均,但此項目中有兩個指標分別為參與宗教團體或組織、參與政黨附屬的青少年組織,台師大教育系教授劉美慧指出,這可能和我國社會文化脈絡有關,學生不被鼓勵參與政黨活動。