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8年級學生校內參與高於國際平均 學者讚小市長制度成熟

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
國民教育法今年修正過後，中小學校務會議應邀請學生列席。國中生示意圖。圖／聯合報系資料照片
國民教育法今年修正過後，中小學校務會議應邀請學生列席。國中生示意圖。圖／聯合報系資料照片

今日我國調查團隊與其他國家同步公布2022年「國際公民教育與素養調查研究」（簡稱ICCS）成果，其中，台灣8年級學生參與校內公民活動的比例明顯高於國際平均，未來國民教育法修法後，中小學校務會議應邀請學生列席，台灣師範大學教育系教授林子斌認為，在這個項目的表現說不定會更亮眼。

由國際教育成就評鑑協會（International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA）主導的國際公民教育與素養調查研究今日發布調查結果，研究發現在24個參與國家之中，台灣13歲半（8年級）學生在眾多老牌歐洲民主國家中脫穎而出，於公民認知項目拿下世界第1，在性別平權、族群平權、移民人權的支持度也都排名第1。

在公民行動參與的部分，台灣學生透過數位媒體參與政治及社會議題的表現略低於國際平均。在參與校內公民活動的比例方面，則明顯高於國際平均，對此，台師大教授林子斌表示，有不少小學都有選自治市市長的作法，在這個階段讓學生投票、發表政見的制度已經成熟，未來學校如果想讓更多學生參與校內公民活動，可以把這樣的經驗帶到國中。

林子斌認為，過去國中階段比較著重在學習，國民教育法今年修正過後，中小學校務會議應邀請學生列席，這些國小的經驗可以帶到國中，透過民主機制讓學生代表參與校務。他也表示，雖然本次校內公民活動參與分數已經高於國際平均，但未來制度調整後，表現說不定會更亮眼。

至於台灣學生參與社區組織的比例，則明顯低於國際平均，但此項目中有兩個指標分別為參與宗教團體或組織、參與政黨附屬的青少年組織，台師大教育系教授劉美慧指出，這可能和我國社會文化脈絡有關，學生不被鼓勵參與政黨活動。

小學 台師大 素養

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