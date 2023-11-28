快訊

亞錦賽／急轉彎！1千張現場票改30日線上賣 不要來夜排

不願被房價綁架！新竹房貸超越全國平均 竹科工程師寧出走外縣市「掃貨」

陳建仁參訪非營利幼兒園 宣布明年課後、臨時照顧政策

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
行政院長陳建仁今天到基隆市成長非營利幼兒園參訪時，宣布教育部明年幼兒園課後、臨時照顧政策。記者邱瑞杰／攝影
行政院長陳建仁今天到基隆市成長非營利幼兒園參訪時，宣布教育部明年幼兒園課後、臨時照顧政策。記者邱瑞杰／攝影

行政院長陳建仁今天在基隆表示，教育部明年1到6月會補助教保服務人員、外聘人員人事費不足部分，明年的7月開始，補助學校增加1名課後照顧人力，確實提供延長照顧服務。明年7月起也會選擇150個非營利及公立幼兒園，試辦臨時照顧，降低家長負擔，讓年輕的父母得到政府的幫助，少子化問題就可以得到解決。

陳建仁今天下午到基隆市，先參加「光明安居」社會住宅開工動土典禮，接著轉往設在正濱國中的成長非營利幼兒園參訪，宣布教育部明年的幼教政策。

陳建仁說，教育部在明年的1到6月會補助教保服務人員、外聘人員人事費不足部分，明年7月開始補助各校增加1名課後照顧人力，確實提供延長時段的照顧服務。希望中央、地方合作，降低家長的負擔，也讓孩子得到最安全、最美好的照顧。

陳建仁表示，現在大多數幼兒園都沒有提供臨時照顧服務，讓臨時騰不出人力的幼兒家庭相當困擾。教育部也規劃從有年7月開始，選擇150個非營利及公立幼兒園試辦臨時照顧，補助增設教保服務人員，讓各個據點每周都可以排定固定的服務時段，接受家長的臨時託付的服務，這樣少子化的問題，就可以得到很好的解決。

陳建仁回憶以前在台大教書的時候，跟一個電機系老師住在台大宿舍，常常要輪流去接小孩，有時候不能夠去接小孩的時候，就要打電話求助，大家都好緊張。

陳建仁肯定基隆市政府推動幼兒課後延長照顧服務做得很好，全市44所公立幼兒園、8所非營利幼兒園和5所職場教保中心，百分之百開辦延長照顧服務，對家長來說真的很方便。這項服務開辦6年都維持全國第1名，希望以這裏為楷模、為典範，未來推動到全國。

行政院長陳建仁今天到基隆市成長非營利幼兒園參訪時，宣布教育部明年幼兒園課後、臨時照顧政策。記者邱瑞杰／攝影
行政院長陳建仁今天到基隆市成長非營利幼兒園參訪時，宣布教育部明年幼兒園課後、臨時照顧政策。記者邱瑞杰／攝影

陳建仁 教育部 幼兒園 少子化 幼教

延伸閱讀

基隆首座社宅動工 林右昌：要蓋得比隔壁松鼎苑豪宅好

陳建仁台東輔選之外去了哪裡 原來是森林公園

陳建仁南下嘉義助選 還再提「藍白合」是權力分贓

陳建仁視察東石漁港 期待東石蚵與日本瀨戶內海蚵齊名

相關新聞

台灣八年級生表現亮眼！超車歐洲國家 公民認知、性別平權支持度國際第一

睽違6年，今日我國調查團隊與其他國家同步公布2022年「國際公民教育與素養調查研究」（簡稱ICCS）成果，研究發現在24...

折1隻紙鶴賺3毛！體驗做家庭代工小朋友喊「好辛苦」

台灣低收入戶與中低收入戶人數占總人口數2.5%，據統計，弱勢家庭孩子平均每餐僅有32元；北高雄家扶中心日前舉辦「甘苦生活...

8年級學生校內參與高於國際平均 學者讚小市長制度成熟

今日我國調查團隊與其他國家同步公布2022年「國際公民教育與素養調查研究」（簡稱ICCS）成果，其中，台灣8年級學生參與...

陳建仁參訪非營利幼兒園 宣布明年課後、臨時照顧政策

行政院長陳建仁今天在基隆表示，教育部明年1到6月會補助教保服務人員、外聘人員人事費不足部分，明年的7月開始，補助學校增加...

事多責任重…嘉市教師需兼任校園午餐秘書 老師：希望教學回歸專業

嘉義市學校營養午餐的執行秘書大都由教師兼任，但負責廚房內部整潔管理、辦理廚工僱用作業、拍照當天營養午餐及菜單上傳網頁等事...

雙語教育困境／「用英文教數學」學生吃不消 高中實驗班回到衝刺升學老路

近三年，多所公立高中獲教育部國教署核定開設雙語實驗班，不少學校都寄望雙語教育帶動招生成績以及學生競爭力，但走訪實際的教學現場，卻不如政策想像美好。數學主科採雙語教學成效差，也有老師反映雙語實驗班的學生除了英文比較好之外，其他學科成績跟普通班相比沒有比較突出，升上三年級，必須全力衝刺學科考試，雙語教育課程驟減；雙語實驗班政策困境多，距離2030年140校開班的遠程目標，仍有漫漫長路。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。