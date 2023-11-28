陳建仁參訪非營利幼兒園 宣布明年課後、臨時照顧政策

行政院長陳建仁今天在基隆表示，教育部明年1到6月會補助教保服務人員、外聘人員人事費不足部分，明年的7月開始，補助學校增加1名課後照顧人力，確實提供延長照顧服務。明年7月起也會選擇150個非營利及公立幼兒園，試辦臨時照顧，降低家長負擔，讓年輕的父母得到政府的幫助，少子化問題就可以得到解決。

陳建仁今天下午到基隆市，先參加「光明安居」社會住宅開工動土典禮，接著轉往設在正濱國中的成長非營利幼兒園參訪，宣布教育部明年的幼教政策。

陳建仁說，教育部在明年的1到6月會補助教保服務人員、外聘人員人事費不足部分，明年7月開始補助各校增加1名課後照顧人力，確實提供延長時段的照顧服務。希望中央、地方合作，降低家長的負擔，也讓孩子得到最安全、最美好的照顧。

陳建仁表示，現在大多數幼兒園都沒有提供臨時照顧服務，讓臨時騰不出人力的幼兒家庭相當困擾。教育部也規劃從有年7月開始，選擇150個非營利及公立幼兒園試辦臨時照顧，補助增設教保服務人員，讓各個據點每周都可以排定固定的服務時段，接受家長的臨時託付的服務，這樣少子化的問題，就可以得到很好的解決。

陳建仁回憶以前在台大教書的時候，跟一個電機系老師住在台大宿舍，常常要輪流去接小孩，有時候不能夠去接小孩的時候，就要打電話求助，大家都好緊張。

陳建仁肯定基隆市政府推動幼兒課後延長照顧服務做得很好，全市44所公立幼兒園、8所非營利幼兒園和5所職場教保中心，百分之百開辦延長照顧服務，對家長來說真的很方便。這項服務開辦6年都維持全國第1名，希望以這裏為楷模、為典範，未來推動到全國。