台灣八年級生表現亮眼！超車歐洲國家 公民認知、性別平權支持度國際第一

睽違6年,今日我國調查團隊與其他國家同步公布2022年「國際公民教育與素養調查研究」(簡稱ICCS)成果,研究發現在24個參與國家之中,台灣13歲半學生在眾多老牌歐洲民主國家中脫穎而出,於公民認知項目拿下世界第1,在性別平權、族群平權、移民人權的支持度也都排名第1。

由國際教育成就評鑑協會(International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA)主導的國際公民教育與素養調查研究在中歐時間11月28日上午10時發布國際報告和評比結果,我國也同步在台北時間下午5時舉辦記者會公布。

這項計畫旨在評量與比較參與國家13歲半的公民素養和公民教育現況,13歲半相當於我國八年級學生,本次是在2022年施測,過去我國曾在2009年及2016年參與調查研究。2022年全球有24個國家約8萬2000位學生參與施測,我國在教育部的支持下,由國立台灣師範大學組成跨校研究團隊,總共159所國中、5227位學生參加評比,結果反映我國公民教育成效、學生的民主素養及對全球議題的關注情形。

台師大教育系教授劉美慧指出,台灣這次的表現非常亮眼。因為有歐盟的支持,評鑑參與國家以歐洲國家為多,劉美慧強調:「我們是在跟歐洲老牌民主國家做比較」,台灣的民主發展其實相對時間短,但表現卻不輸這些國家的學生。

測驗的其中一個部分為學生認知測驗,了解學生對公民機構與體系、公民原則、公民參與、公民角色與認同的認知,劉美慧也舉出公民認知相關幾個測驗題目,在開放題的部分,有詢問「假新聞的存在如何傷害民主,讓學生自行寫出兩種方式等等。

台灣學生的公民認知是世界第1,第2名開始依序為瑞典、波蘭、愛沙尼亞,台灣在2009年僅第4名,2016年的評比來到第2名,今年直接拿下第1。劉美慧指出,台灣學生在學習上非常積極、認真,IEA總部人員也非常讚賞學生表現,至於為何會有好表現,團隊推測是因為疫情期間學校仍積極落實線上教學,再來就是108課綱所強調的探究和實作,符合國際公民教育趨勢。

問卷的另一部分為學生的情意態度,其中台灣的性別平權、族群平權、移民人權的支持度都在國際間排名第1。調查團隊認為,這和政府強調性別平等教育、中央部會落實性別主流化、教育部設置性別平等教育委員會有關,學校積極推動性別平等教育,並將民主素養、法治觀念紮根,進而尊重多元文化與族群差異,營造溫馨友善的校園氛圍。