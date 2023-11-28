劉昌平獎學金 看見新世代夢想

一一二年「劉昌平先生紀念獎學金」獲獎名單出爐，在合格名單一九○人中，計有廿名表現傑出的大學一年級新生獲獎，獲獎率為百分之十點五；得主將各獲贈獎金二萬元。

該獎學金由徐增壽文教基金會與聯合報系文化基金會共同主辦，旨在鼓勵及獎助認真向學的大學新生，同時為獎勵非山非市偏遠地區高中（職）畢業生積極向學，特別規畫非山非市偏遠地區組和一般地區二個組別。

參加同學除高中（職）三年國、英文平均須達七十分（含）以上外，須撰寫短文，依學業成績占三成、短文成績占七成，最後評選出廿位獲獎同學。

今年短文題目「為什麼選擇就讀『 』系，我希望能…」主辦單位表示，評審從作品中看到新世代多元發展性，他們對學系選擇，不論是成長環境啟發，從小萌芽的志願與夢想，或對改善人們健康福祉有使命，各有定見、言之有物，也期許要讓未來不是夢。

得獎名單如下（依學校別）：

一般地區組：台大醫學系陳宇恩、法律學系蘇于雯、外文學系顏子甯、生化科技學系陳冠中；政大傳播學院大一大二不分系林庭如、法律學系蘇沛誼；成大職能治療學系林庭瑜、醫學系簡若昀；陽明交大資訊工程學系李尹瑄；台科大電機工程系周沛辰；佛光大學佛教學系林柏安；中醫大中醫學系林祐安；輔大醫學系郭冠佑；亞洲大學社會工作學系游喻婷；清大電機工程學系蘇勻郁。

非山非市偏遠地區組：政大法律學系任尚真、心理學系陳佩君；台科大資訊工程系温冠華；國防醫學院牙醫學系謝采奕；北科大資訊工程系劉玉凱。