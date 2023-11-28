廖志坤基金會 發105萬助學創新高

財團法人廖志坤文教基金會27年來協助清寒弱勢不間斷，幫助苗栗縣中港溪（頭份市、三灣及南庄鄉）學子，前天在頭份市建國國中舉行獎助學金頒獎典禮，共72位學生獲獎，總金額105萬元，再創歷年新高；新增的拔尖獎學金，今有年5位學生審核通過，金額也超過40萬。

聯合報廖志坤記者1996年開車到南庄採訪途中不幸發生車禍往生，廖媽媽張秋子女士為讓他的遺愛嘉惠中港溪地區學子，捐出250萬成立廖志坤文教基金會，秉持發揚仁愛精神幫助清寒弱勢的國、高中及大學生，希望他們即使面對困境也要力爭上游。

基金會董事長徐耀昌表示，現今利息少得可憐，但各界獎助學子的愛心不減，包括光罩慈善基金會董事長吳國精、春天診所董事長何麗玲，趨勢民調總經理吳世昌、巨朋國際有限公司總經理陳淑華、精聯保險頭份總監黃晉珅、資深媒體人姚鷺等人及地方各界都踴躍捐助，熱心公益令人感佩。

前年起，廖志坤基金會新增對有潛力、需要補助的中港溪學子發放拔尖獎學金，今年有5位學生，基金會依其提出的經費需求，補助金額超過40萬。

今年獲得清寒績優獎助學金的國中生有31位，各頒發5千元，高中16位及大學研究所12位，各發1萬元；另效仿家扶模式長期資助8名國高中生每月2千元，為期1年。