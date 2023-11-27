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首屆新課綱分發入學生 高分群偏少

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
去年考試分發入學的新課綱第一屆學生，今年升大二，大學與補教業者都發現，相較繁星與申請入學管道的學生，考試分發生的低分群占比較多，恐與去年分發入學「低分高就」趨勢有關。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
去年考試分發入學的新課綱第一屆學生，今年升大二，大學與補教業者都發現，相較繁星與申請入學管道的學生，考試分發生的低分群占比較多，恐與去年分發入學「低分高就」趨勢有關。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

課綱的第一屆學生已於去年九月上大學，今年暑期升大二，國立陽明交通大學統計與分析校內不同入學管道的學生成績表現，首屆新課綱的申請入學、繁星推薦學生成績高分群占比較高，考試分發入學管道者高分群占比較低，低分群也較多。學界認為，此分析內容恐與一一一學年度分發入學「低分高就」趨勢有關，但仍需觀察。

陽明交大的統計顯示，繁星、申請入學學生的學期平均成績，八十至八十九分的占比最多，兩管道均達四成四，九十至一百分的學生則占二成多；考試分發管道入學者，八十至八十九分占比也達四成，但九十至一百分的高分群則略低、僅一成多。

統計也指出，繁星推薦管道入學生全數及格，申請入學的不及格學生占比約百分之一點一，考試分發不及格的比率則有百分之四點一，考試分發入學者休、退學人數也略多。

陽明交大教務長陳永昇表示，新課綱第一屆應考學生數較過去少，但招生名額未減少，最後考試分發入學時，各校多發生「低分高就」的現象；經校內統計，考試分發入學生成績表現略弱於其他入學管道的學生。他認為，有些學生幸運進入國立大學，但讀得較吃力，只是仍須長期觀察，觀察這些學生大二後的成績是否能跟上。

台大主任秘書王大銘指出，台大也發現新課綱第一屆學生能力呈雙峰化，學生能力好的可謂全面均優，能力弱者確實待加強。但他也舉例，過去的教學強調計算和抽象思考，程度好的學生，會直接反映在成績上；近年教學方式與課綱講求活潑多元，學校也贊同新課綱下的學生，有協作、應用適當工具等優於過去學生的面向的能力。

一名不具名的補教老師指出，去年便看過學生考完學測後氣力放盡、無所事事，分科測驗前兩個月才集中問問題，最後僥倖分發到中字輩的大學，但整體學習態度差，他認為這這些學生進入大學後，成績不可能好。

得勝者文教升學輔導專家藍天予則認為，堅持到分科測驗的學生，經歷相當長的考試歷程和同儕壓力，或許是因學習狀態已疲乏，才導致大學讀書狀態不若高中時期。

基於各大學觀察到的現象，校方近期就提供大一生補強課程。台大暑期推出數理預備課程試辦計畫，協助新生複習高中重點觀念，也強化數理邏輯能力；陳永昇也說，學生不分入學管道都能申請課業輔助，因社會仍期待落實多元入學，不同管道入學者的特質不同，都值得好好栽培。

課綱 陽明交大

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