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高中技藝競賽「機器手臂」 他們奪冠目標當國手

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
丁彥宇（前排左三）、賴聖展（前排右二）獲得機器手臂技術金手獎第一名。圖／教育部提供
丁彥宇（前排左三）、賴聖展（前排右二）獲得機器手臂技術金手獎第一名。圖／教育部提供

今年度全國高級中等學校學生工業類技藝競賽新增「機器手臂」的技術職種，並由嘉義高工電機科學生丁彥宇、賴聖展搭擋拿下第一名。兩人在新的項目中展現自主學習的精神並分工合作，一人負責機械校準、一人專注程式編寫，最終取得好成績，未來也希望能爭取成為國手。

丁彥宇、賴聖展在112學年度全國高中學生業類技藝競賽中，奪得機器手臂技術職種金手獎第一名。機器手臂技術是今年新增的職種。

丁彥宇說，機器手臂在生產線上可以代替人力做一些高危險、重複性或精細的動作，如焊接、打磨及組裝等，營造相對安全的工作場域。由於是新增的項目，他們參考全國技能競賽的機器人系統整合職類，並到勞動部勞動發展署雲嘉南分署精進技能。遇到疑問時也會向學長、機器廠商的工程師請教，或是主動查找網路課程。

丁彥宇與賴聖展兩人是同班同學，組成搭擋後，共識認為「既然要參賽，就要認真把這件事做到最好」。丁彥宇負責機械校準，賴聖展則專注於程式編寫，兩人依據題目的要求，軟體編程處理後傳輸到機器手臂，再透過機械的校準讓機器手臂順利運作。兩人合作的過程中也有意見不合的時候，但會在不破壞關係的前提下說出彼此的觀點，從中找出可以調整的地方。

對於未來，丁彥宇與賴聖展都還很多的想法在規畫，但是他們已經決定要一起報名參加明年的全國技能競賽，相信在技藝競賽累積的經驗加上學習，讓未來能有好的成績，如果有機會可以成為國手也會盡量去爭取。

112學年度的全國高級中等學校學生工業類技藝競賽在嘉義高工舉辦，來自全國132所學校、共計1000名選手參與，今年新增機器手臂技術職類後競賽職類達29項，今年賽事共選出178名金手獎、291名優勝，合計469名選手獲獎。

教育部表示，技職教育是科技和產業發展的基石，選手在競賽過程發揮所學、展現實力，除了實踐平日所學習的專業技能外，也透過觀摩跟經驗交流提升專業技術水準。

嘉義

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