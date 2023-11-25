嘉義縣流感29重症7死 4校5班停課

流感確診人數攀升，嘉義縣本周通報3例流感重症，無人死亡，但今年至前天止，流感通報重症達29人，其中死亡7人均老人；另本周全縣有3所國小4班及1所高中共5班學生，因Ａ型流感及類流感症狀，停止上課，改線上教學或另行補課。

衛生局說，截至23日，校園流感疫苗接種率73.34%，全縣接種率82.99%，局長趙紋華說，本周通報有3例流感重症（1名住機構），無死亡，今年流感通報重症截至前天共29人，死亡7人，都是老人合併其他慢性病；11月27日起開放肺炎鏈球菌疫苗接種，呼籲符合接種疫苗者及公費流感疫苗接種資格者儘速接種。

縣府教育處體育保健科長黃宏鼎說，本周通報3所國小共4班，以及高中1個班級，因流感疫情停止入校，預計停課3至5天，目前班級採線上遠距教學或復課後補課，呼籲學校加強提醒學生戴口罩、勤洗手等防範作為。

衛生局指出，截至23日流感疫苗接種成效，縣流感疫苗計13萬6450劑（採購13萬2600劑），目前已下貨13萬4644劑，接種數共11萬3246劑，接種率82.99%，161間學校都接種，學生3萬2966人，接種數2萬4177人，接種率達73.34%；50至64歲接種1萬3219人，接種率11.02%；65歲以上接種4萬9803劑，接種率46.26%；醫事人員接種4186人，接種率71.80%。