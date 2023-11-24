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攜手邏輯巨擘，引爆思考火花—臺大「邏輯說服力」招生中

文／ 臺灣大學進修推廣學院提供

圖／臺灣大學進修推廣學院提供
圖／臺灣大學進修推廣學院提供

在日常生活中，人們經常面臨來自家庭、職場、愛情、親情、友情等不同層面的難題。這些問題往往引發著各種思考，如何有效面對與解決成了現代人追求優質生活的必修課題。然而，在這些難題的背後，往往隱藏著「我不被理解」、「我的想法為何有爭議？」等疑慮，而邏輯思考正是幫助我們理清這些糾結與障礙的關鍵。

國立臺灣大學進修推廣學院開辦「邏輯說服力」課程，特邀臺大共同教育中心傅皓政教授親自授課。鑒於該班程第一期廣受學員好評，第二期課程將自112年12月20日起每週三晚間7:00-9:45上課。歡迎對邏輯思考有興趣的各界人士踴躍報名參加，112年11月28前完成報名繳費者得享學費優惠。

本課程將從「突破思考框架」主題切入，引導學員突破自己、理解他人的框架與限制。傅老師將帶領學員建立「邏輯思考的架構」並分析「邏輯思考的誤區」，讓學員在思考時覺察自己同時了解他人的錯誤，從而避免不必要的爭論或情緒。最後從「善用邏輯思考的力量」、「邏輯創新思維」二主題培養整合不同領域、專業解決問題的能力，這些與良好的邏輯思考能力都有非常密切的關係。

邏輯思考不僅有助於排除思考的障礙，更能建立良好的思考模式與習慣，面對各項挑戰時，邏輯思考是不可或缺的利器，無論是如何說服他人接受個人觀點、提升工作效益，抑或是擘畫未來願景，邏輯思考都將扮演著重要的角色。想進一步瞭解本課程，歡迎上【臺大推廣教育網】查詢，或電洽(02)2362-0502。

「邏輯說服力」https://ppt.cc/fotHZx

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