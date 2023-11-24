高職男霸凌女同學 記大過隔開

推動友善校園，嘉義市有議員昨天質詢指出，接獲家長陳情，讀高中職校的女兒在校內遭男同學涉毆打、霸凌，不敢到校上課，市府教育處不能因無權責就不管，要努力推動友善校園；教育處長郭添財說，獲通報馬上通知校方處置，一定杜絕校園霸凌。該校校長說，已懲處男學生，女學生也返校上課，持續輔導中。

校長說明，霸凌發生在3個月前，同班男、女同學細故發生爭吵，男學生出手打女學生，校方隨即調查、找雙方學生家長溝通。

據了解，全案起因疑是女學生為男學生取綽號，引起不悅爆發口角衝突，男方進一步出手毆打，男學生事後被記大過，而女學生家長要求將男學生調離班級，校方則單獨安排他在另間教室上直播課程，沒與受霸凌女學生同時上課。

市議員黃露慧質詢說，國內法治教育不成熟，校園霸凌層出不窮，嘉市曾經5天內發生3起校園霸凌，教育處不能因霸凌學校非市府權責就不管，都要主動積極處理。

郭添財答詢指出，一旦有霸凌事件發生，會依教育部規定處置，所以此案獲報也馬上通知校方，校方也已處理並輔導學生。