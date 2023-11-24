陸生納健保 明年2月上路

民進黨總統參選人賴清德日前提出陸生納健保政策。行政院昨宣布，陸生納健保於明年二月實施。衛福部指出，受惠陸生約二千人，最晚今天就會公告。

行政院發言人林子倫昨轉述，行政院長陳建仁表示，陸生來台，不論從健康權、防疫立場而言，納入健保使用醫療資源均有幫助。政府研擬，註冊且學籍滿六個月以上陸生，應比照外籍生、僑生納保。

衛福部長薛瑞元說，陸生納健保政策分為二階段，第一階以施行細則處理，明年二月先實施，但陸生納保前須有六個月等待期，身份認定是否溯及既往待進一步討論；第二階段是修訂健保法，取消六個月等待期，所有納保對象都能受惠。

陸委會強調，陸生納保的支出約是所繳保費的七成，對健保財務將有所挹注。不過即使是「賺錢」，政府也不打算納入研修生。