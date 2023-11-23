濫訴釀教育空轉！全教總籲別讓學校變法院 校長嘆：少數師毀親師信任

有家長團體認為，很多家長在孩子遇到校園事件時根本投訴無門，但站在教師、校長的立場，有校長強調投訴管道多，學校面臨的反而是投訴太多、辦學相當困擾。全教總也建議，應設立輕案調查前的調解制度，並讓不適任教師的調查程序化繁為簡。

立法院教育及文化委員會今日召開公聽會，由召委范雲主持，討論校園如何確實淘汰不適任教師，促進親師生信任關係並維護學生受教權。近年教師霸凌學生事件頻傳，台灣家長教育聯盟副理事長蔡瑞東表示，學校內「師師相護」是相當無奈的事情，畢竟每4年要進行校長遴選，校長不敢得罪教師會的夥伴與現場教師，行政單位也要在校內推動業務，不希望同儕之間惡臉相向。

新莊高中校長謝金城坦言，近年發生許多不適任教師相關的校園事件，訴諸媒體後引發社會大眾的責難，身為校長也經常反躬自省，自問是否善盡校長職責，創造良好學習環境。

不過針對家長團體反映許多案件投訴無門、師師相護，謝金城表示現在學生家長的投訴管道非常多，可以向局長信箱、學校行政機關做反應。學校端面對的反而是投訴太多，導致辦學很困擾，許多校長為了處理這些案件，在校事會議上花了太多時間。

全教總理事長侯俊良說：「不要讓學校變成法院」，他點出現在大小案件常常成為濫訴，最近全教總還接到案子，有老師要求學生補完寒假作業，份量也明顯是可以做完的，卻遭學生家長投訴。他表示多數老師都是專業的，希望相關案件能衡平處理。

全國中小學校長協會常務監事、三多國小校長洪珮瑀強調，大部分的老師都相當認真自律，少數不適任教師卻讓親師之間充滿不信任。他代表校長協會表態支持建立不適任教師的行為準則，但準則的建置需要充分溝通、廣納各界意見，讓教師的工作權也能受到維護。

全教總聯合會集體協商中心執行長洪維彬指出，現行學校的投訴案造成教育空轉，全教總建議疑似不適任教師的調查程序能化繁為簡，尤其投訴案要分流處理，明顯未達停聘、解聘、不續聘程度的事件，應設立輕案調查前的調解制度；有達到停聘、解聘、不續聘程度才籌組調查小組調查。