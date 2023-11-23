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政院撥140億 補助大學生住宿5年

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
教育部23日公布大學住宿補助，每人每學期至少5千元，約有27.5萬名大學生可受惠。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
教育部23日公布大學住宿補助，每人每學期至少5千元，約有27.5萬名大學生可受惠。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

政府花140億，補貼大學生住宿教育部23日提到「大專校院學生校內住宿補貼」至行政院會，將從113年2月起實施，補貼公私立大專校院住宿生每名每學期5千元、中低收入戶7千元，將有27.5萬人受惠，113年至117年總計投入140億元，將由內政部住宅基金支應。外界好奇117年後是否還會有補貼？教育部表示會。

中低收入者補7千

教育部表示，目前27.5萬名校內住宿學生尚不適用內政部「300億租金補貼」或教育部「弱勢學生校外住宿租金補貼」，因此規劃一般身分住宿生每名每學期最高補貼5000元為原則（如學校住宿費用低於5000元者，則補貼至與其住宿費用相同）；如屬於低收入戶或中低收入戶加成1.4倍至7000元為原則。

教育部官員說，此方案預計協助約26.5萬名一般身分住宿生及約1萬名經濟弱勢住宿生，合計約27.5萬名校內住宿學生獲得補貼，全面減輕校內住宿生經濟負擔，每年所需經費約28億元將規劃自內政部住宅基金支應。

會持續推動補助

為便利申請，作業將由學校於學期開始前依各校宿舍床位數向教育部申請預撥9成補貼款，同時於申請宿舍的繳費單上，依身分別先預扣補貼額度，住宿生只須繳交補貼後的差額即可，簡化申請作業程序；各校於學期間再依實際申請住宿人數與身分別核算補貼款，並向教育部核結並申請後續補貼款。

媒體詢問，計畫過了5年以後是否會持續？教育部長潘文忠強調，經費雖是5年編列，但會與其他學校的校內外住宿補助一起推動，因此117年以後仍有望繼續補貼。

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住宿 教育部 低收入戶

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