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中生納健保2階段上路 逾2000人受惠

中央社／ 台北23日電

學籍已完成6個月、完成註冊的中生視同外籍生及僑生納入健保，預計明年2月實施。衛福部長薛瑞元今天說，中生納健保逾2000人受惠，分2階段上路，第1階段有6個月等待期限制。

行政院發言人林子倫主持政院會後記者會時轉述，陳建仁院會中聽取衛生福利部臨時動議報告後指出，經跨部會審慎研議後，學籍已完成6個月、且註冊的中生，應視同外籍生及僑生納入健保，衛福部將據全民健康保險法施行細則第8條第1項公告，預計明年2月1日實施。

薛瑞元下午接受媒體聯訪時表示，中生納保新制上路後，預計大約2000多人受惠，現行第6類保險對象（境外生）健保費每人每月為新台幣826元，經評估人數少，保費挹注收入不多，中生都是年輕人，醫療利用率低、健保支出也不會多，對整體財務影響不大。

薛瑞元說，中生納健保分為2個階段，第1階段是先讓中國籍學生進入健保，受到保障，明年2月仍要遵守6個月的等待期，若不用6個月等待期，就要修全民健康保險法，將是第2階段規劃，健保法修法正在研議中，不會只針對取消等待期議題，是全面性檢討健保重要議題。

薛瑞元表示，中國籍學生比照外籍生納保，無須修法，最快今、明2天就會公告，公告後2月就能實施。至於新制明年2月1日上路後，已在台灣待滿6個月中國籍學生是立刻納入健保，或是需要再等待6個月，直到明年7、8月才能加入健保，納保日程條件仍需要討論。

據現行規定，持有居留證明文件在台居留滿6個月在學僑生、外籍生可以就讀學校為投保單位申請參加健保，在國內設有戶籍而無被保險人可依附投保僑生，可就讀學校為投保單位參加健保。

健保 保險 外籍生

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