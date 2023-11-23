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投訴壓垮學校 教團：應分級處理

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
立法院教育及文化委員會23日舉行公聽會，教團共同指出，目前校園投訴氾濫，導致校園行政量能過重。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
立法院教育及文化委員會23日舉行公聽會，教團共同指出，目前校園投訴氾濫，導致校園行政量能過重。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

大案小案都能投訴，所有被投訴的教師都要停職調查，已壓垮教育現場！全教總集體協商中心執行長洪維彬23日於公聽會建議，應設立輕案調查前的「調解制度」，設立明確的分流制度。全國教育產業總工會理事長林碩杰認為，就算不適任教師調查結果不成立，教師身心已受到嚴重傷害，也應增訂「冤獄條款」。

調查應化繁為簡

全教總集體協商中心執行長洪維彬指出，家長一旦投訴教師，大小檢舉都要用「解聘」來處理，現行校園為了處理名目繁多的校園事件，學校也必須付出許多資源，甚至出現「小案大辦」的狀況，造成教育空轉。

他建議，性別事件由性平會主責、霸凌由學校霸凌小組負責、其他不適人行為則交由校事會議，但不當管教行為常有高度重疊性，建議出現疑似不適任教師的狀況，調查程序應化繁為簡。洪維彬說，校園投訴案件應分流處理，明顯未達停聘、解聘的程度，應設立輕案調查前的「調解制度」。

增訂冤獄條款

新莊高中校長謝金城說，家長投訴校園或教師的管道相當多元，投訴繁重造成辦學的困擾，甚至有校長反應說「自己的時間已被校事會議佔滿」。他說，輕微與嚴重的事件應有不同的處理方式，並非所有投訴事件都要進入校事會議。

「現在教師調查已經是寧可錯殺一百，也不願放過一個，」全國教育產業總工會理事長林碩杰說，目前校園投訴案件幾乎都要進入調查，且都向解聘方向前進，其實有許多教師受到繁重壓力與不明之冤。他強調，在《解聘辦法》中，應增訂「冤獄賠償條款」，補償教師在調查過程受到的損害。

強化調查人才

針對教團的訴求，教育部次長林騰蛟表示，目前霸凌事件與不適任事件，確實是透過不同的法規與會議來處理，所以也在這次修法當中，進行統一法規來處理。他也說，未來會更注重調查人才庫的專業性，並強化主管機關的監督能力，如果有學校違反調查程序的狀況，主管機關得自行組成調查小組。

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教師 霸凌 主管

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