高雄市愛閱網統計 國中生最愛的中、英文書籍是這兩本

高雄市國中生最愛閱讀的中、英文書籍出爐,依據高雄市「愛閱網」統計,111學年度以「總裁獅子心」最受國中生喜愛,有多達4千次選讀認證;英文書籍是由「Friendshape」獲得超過千次選讀認證最多,高雄市教育局表揚29所獲得閱讀標章的國中,鼓勵學校推動學生閱讀,提升中、英文閱讀理解能力。

高雄市「愛閱網」101年設立,提供適合國中生閱讀中、英文書籍,目前推薦優良中文書籍有145本,英語書籍39本,閱讀後線上進行中英文測驗題目已達5千多題。111學年度愛閱網上網註冊人數達4萬2914人,每校學生閱讀書籍總數平均為1192本次,高雄市國中學生閱讀書籍並通過評量書籍共計11萬9191本次。個人閱讀書籍達5本以上學生有8599人;50本以上學生有83人;100本以上學生共有17人。

教育局表示,「愛閱網」選讀與完成線上認證數最多的中文書籍,前3名分別為「總裁獅子心」、「愛在蔓延中」與「解憂雜貨店」,都獲得國中學生超過3千次的選讀認證。瑞祥高中圖書館主任鄭潔慧說,「總裁獅子心」為本年度學生最愛一本書,通過認證次數更超過4千次,書裡主要紀錄嚴長壽的奮鬥與成長歷程,透過樸實流暢的文筆,啟發青少年積極向上的進取心;「解憂雜貨店」則以懸疑的推理情節為架構,讓人性中的溫暖在故事中流動,也深獲學生喜愛。

閱讀英文書籍排名中,由「Friendshape」這本藉由關於形狀的英文單字來描寫友情(Friendship)的可愛奪冠,繪本獲得最多國中學生的選讀認證。緊接在後「The Little Mouse, the Red Ripe Strawberry, and the Big Hungry Bear」、「Green Eggs and Ham 」認證數1千次左右,位居2、3名。