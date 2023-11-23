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高雄市愛閱網統計 國中生最愛的中、英文書籍是這兩本

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市「愛閱網」統計國中生最喜愛閱讀的中、英文書籍。記者徐如宜／攝影
高雄市「愛閱網」統計國中生最喜愛閱讀的中、英文書籍。記者徐如宜／攝影

高雄市國中生最愛閱讀的中、英文書籍出爐，依據高雄市「愛閱網」統計，111學年度以「總裁獅子心」最受國中生喜愛，有多達4千次選讀認證；英文書籍是由「Friendshape」獲得超過千次選讀認證最多，高雄市教育局表揚29所獲得閱讀標章的國中，鼓勵學校推動學生閱讀，提升中、英文閱讀理解能力。

高雄市「愛閱網」101年設立，提供適合國中生閱讀中、英文書籍，目前推薦優良中文書籍有145本，英語書籍39本，閱讀後線上進行中英文測驗題目已達5千多題。111學年度愛閱網上網註冊人數達4萬2914人，每校學生閱讀書籍總數平均為1192本次，高雄市國中學生閱讀書籍並通過評量書籍共計11萬9191本次。個人閱讀書籍達5本以上學生有8599人；50本以上學生有83人；100本以上學生共有17人。

教育局表示，「愛閱網」選讀與完成線上認證數最多的中文書籍，前3名分別為「總裁獅子心」、「愛在蔓延中」與「解憂雜貨店」，都獲得國中學生超過3千次的選讀認證。瑞祥高中圖書館主任鄭潔慧說，「總裁獅子心」為本年度學生最愛一本書，通過認證次數更超過4千次，書裡主要紀錄嚴長壽的奮鬥與成長歷程，透過樸實流暢的文筆，啟發青少年積極向上的進取心；「解憂雜貨店」則以懸疑的推理情節為架構，讓人性中的溫暖在故事中流動，也深獲學生喜愛。

閱讀英文書籍排名中，由「Friendshape」這本藉由關於形狀的英文單字來描寫友情(Friendship)的可愛奪冠，繪本獲得最多國中學生的選讀認證。緊接在後「The Little Mouse, the Red Ripe Strawberry, and the Big Hungry Bear」、「Green Eggs and Ham 」認證數1千次左右，位居2、3名。

教育局長謝文斌表示，高雄市用心推動雙語教育，因應「2030雙語政策發展藍圖」增進學生英語能力，同時提升學生英語閱讀力。愛閱網也著手進行英文書籍命題工作，命題書籍依難易程度分成初、中、高級三階，共30本書，目前已放置於愛閱網網站上供高雄市國中學生練習與測驗使用。

高雄市「愛閱網」統計國中生最喜愛閱讀的中、英文書籍。記者徐如宜／攝影
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高雄市「愛閱網」統計國中生最喜愛閱讀的中、英文書籍。記者徐如宜／攝影
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瑞祥高中圖書館主任鄭潔慧說，「總裁獅子心」為本年度學生最愛一本書，通過認證次數更超過4千次。記者徐如宜／攝影
瑞祥高中圖書館主任鄭潔慧說，「總裁獅子心」為本年度學生最愛一本書，通過認證次數更超過4千次。記者徐如宜／攝影

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