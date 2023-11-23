大專校院住宿生補貼5000住宿費 明年2月上路

教育部預計從113年2月起補貼公私立大專校院入住學校宿舍的學生，以每名每學期5000元為原則，方案實施後將有27萬5000名校內住宿學生獲得補貼，由內政部住宅基金每年支應28億元。教育部盼能藉此減輕校外租屋的經濟負擔，並簡化學校與住宿生的申請流程。

根據111學年度統計，約114萬名大專校院在學生中，約有24萬6000名校外租屋學生已經可以透過申請租金補貼或弱勢學生校外住宿租金補貼方案，來減輕校外租屋的經濟負擔。然而，目前27萬5000名校內住宿學生都不適用，因此教育部參考目前弱勢生校外租金補貼的額度、斟酌校內外住宿的價差並配合學校採學期制收取宿舍費，規劃讓一般身分住宿生每人每學期最高補貼5000元，如果學校住宿費用低於5000元就補貼到與住宿費用相同。

針對低收入戶或中低收入戶家庭的經濟弱勢住宿學生，教育部指出，每名每學期補貼額度比照內政部租金補貼方案，以加成1.4倍至7000元為原則，如學校住宿費用低於7000元一樣補貼至與住宿費用相同。

本次教育部預計協助約26萬5000名一般身分住宿生及約1萬名經濟弱勢住宿生，合計約27萬5000名校內住宿學生獲得補貼，全面減輕校內住宿生經濟負擔，每年所需經費約28億元將規劃自內政部住宅基金支應，113年至117年共5年總計投入140億元。

教育部說明，為了便利學校與住宿生申請，將由學校於學期開始前，依各校宿舍床位數向教育部申請預撥9成補貼款，同時在申請宿舍的繳費單上依身分別先預扣補貼額度，住宿生只須繳交補貼後的差額即可。各校於學期間再依實際申請住宿人數與身分別核算補貼款，並向教育部核結並申請後續補貼款。