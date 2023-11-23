把小耳症學生拖行3層樓仍無法解聘 教師的專業倫理底線為何？

立法院教育及文化委員會今日討論淘汰不適任教師議題，人本教育基金會質疑，過去有教師把學生拖行3層樓卻無法解聘，強調應討論教師的專業倫理底線為何。有教師團體也支持設立教師行為相關準則，但建議要充分溝通，讓教師的工作權也能受到維護。

教文會今日召開公聽會，由召委范雲主持，討論校園如何確實淘汰不適任教師，促進親師生信任關係並維護學生受教權。近年校園霸凌、性騷擾相關事件屢屢登上新聞版面，但現行教師法針對不適任教師解聘、終身不得聘任、1至4年不得聘任、不續聘、停聘6個月至3年等處置，除有罪判決確定、性侵害行為屬實較為明確外，其餘法條針對侵害行為未有明確「行為準則」或「行為定義」。

人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑長期在第一線處理校園霸凌、性騷擾案件，她在公聽會上提出，桃園國小教師把小耳症學生拖行3層樓，雖然社會局有開罰、法院有判決，卻無法解聘；高雄國小特教教師向家長推銷「聰明水」，教評會僅做出資遣決定，而非校事會議建議解聘的結論。

因此，曾芳苑盼教育部修法能真正處理、淘汰不適任教師，讓家長安心把小孩送去就學。人本教育基金會執行長馮喬蘭也說，當A縣市因體罰解聘教師、B縣市不因體罰解聘，「如果討論沒有基準會討論不完」，現行需要討論的是教師的專業倫理底線為何。

本次公聽會也對此提出，是否應針對教師行為設置相關準則或規範，並與法律連動，提供教師行為參據、保障教師並降低傷害學生的可能性。

全國高中學校教育產業工會理事長高孟琳坦言，教師本來就要自我約束，當然不希望設置教師行為準則，但仍有個案讓他願意支持訂定準則。曾有一名教師用通訊軟體與學生進行鹹濕對話，但因當事人認為沒有被騷擾、家長也不以為意，所以性平調查不成立。但他認為此事有失老師的分寸，違反教師專業倫理，因此希望能訂定具體準則。

全國中小學校長協會常務監事洪珮瑀代表協會表示支持建立行為準則，但建議要充分溝通、廣納各界意見，讓教師的工作權也能受到維護。