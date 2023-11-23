新北技職青年大使119取32超競爭 12月赴美見學行銷台灣

新北市教育局推動多年技職學生國際見學，今年首次推出「新北國際技職青年大使」培訓計畫，32名脫穎而出的技職大使今天公開亮相，將在12月前往美國見學交流，肩負結交國際夥伴、專業學習與行銷新北三項重任。不少大使都表示，能到國外體驗不同課程並參訪國際企業機會難得，希望能加強自己的能力，未來在相關產業發光發熱。

新北市教育局今天舉辦「新北國際技職青年大使國際見學發布會」，公開授證從全市海選通過，並經過一年培訓的32名「新北國際技職青年大使」。

教育局長張明文表示，青年大使將在12月3日至12月17日赴美國際見學，希望國際技職青年大使完成三大任務，包括「結交新國際夥伴」、「跨域新專業學習」、「行銷新北市特色」，發揮在校所學技職專業、培訓課程習得的國際素養及英語溝通能力，透過技能結交國外友人研習中學習跨領域技能知識，建立深厚的交情。

本次海外見學研習，教育局補助每位大使10萬元助學金，總金額超過300萬元，行程期間將拜會紐澤西、西雅圖、溫哥華等不同特色學區與產業，期待能連結美國產官學資源，帶領技職學生提升國際視野，增進技職國際教育實質交流。

樟樹國際實中國際教育組長張哲瑋表示，國際技職見學將分別在Los Gatos High School、Career Technical Education進行國際入班學習，及邀請全美市值前十名公司NVIDIA核心人物分享、全球前五大充電樁供應商台達電核企業參訪等，相信能提供新北技職學子都能有一趟豐富的學習之旅。

今天授證儀式，新北大使們推出發揮各自專長，設計5樣融合新北市的城市意象、特殊文化等元素的伴手禮，希望能在這次交流過程，行銷新北市。

新北高工學生林奕睿表示，非常期待去海外跨域學習，尤其是舊金山矽谷科技園區，因為矽谷有許多世界頂尖的企業，能夠讓自己跳脫原本的專業領域，從不同產業及學科的視角反觀並精進自己所學，希望能和當地的同學一起，體驗當地的文化氛圍，啟發更多未來在專業發展的靈感。