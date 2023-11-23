學者籲產官學合作 組美術館聯盟

英國劍橋大學、美國哈佛大學等均有專屬博物館，館藏數十萬、橫跨東西方。陽明交大資訊工程系終身講座教授林一平倡議台灣應創美術館／博物館聯盟，但「單獨學校做不來」，應由文化部登高一呼，或由政務委員統整文化部、教育部、國科會一同進行，再媒合民間收藏，由大學出借場地並找專業人員維護，為聯盟打底。

廣達集團董事長林百里日前鼓勵學子，科技只是文明的工具，人類的精神仍寄寓於文化，林百里也建議，好的大學應設立美術館、博物館。

林一平說，台灣的大學要開設較有水準的美術館或博物館難度高，在於學校多著重衝學術排名，被賦予太多任務，辦理美術館對學校沒績效指標，但對文化養成非常重要。台灣的大學若想初步創設美術館或博物館，較適宜的方法應是大學和民間合作。

台大藝術史研究所美術館，今年五月揭牌。任內協助籌設的文學院前院長黃慕萱說，文學院自行募款加上學校經費，由故宮捐贈展示櫃，文學院規畫藏品保存並努力挪出展示空間。

台大文學院學生會長朱育賢說，擁有美術館或博物館，代表學校願意重視人文結晶，希望可結合開設經營、策展等課程，學生更親近館所。