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亞大美術館小金雞 收門票賣咖啡

聯合報／ 記者陳宛茜許維寧／台北報導
亞洲大學現代美術館由安藤忠雄打造，建築和典藏具水準，也有觀光價值。記者黃寅／攝影
亞洲大學現代美術館由安藤忠雄打造，建築和典藏具水準，也有觀光價值。記者黃寅／攝影

亞洲大學附屬現代美術館是大學美術館中的異數。它由一個沒有美術科系的大學創辦，卻大手筆找來建築大師安藤忠雄設計，更開風氣之先，成為第一個從大學編制中獨立出來的美術館，館長由董事會任命、而非由校長任命，去年十月還通過私立博物館認證，成為台中市第二座通過博物館法認證的私立博物館。

亞大美術館館長潘表示，亞大一開始就設下「不只是大學美術館」的願景，創立之初便比照「城市美術館」的觀念經營，一開館便採售票制，還有獨立經營的咖啡館。

比亞大早一年開館的台北教育大學北師美術館，創辦人林曼麗說，初創時便爭取學校給予「一級單位」地位，更爭取成立獨立的營運委員會。學校每年僅給予一百萬業務費，北師美術館卻可回饋學校五百萬到一千萬，除了靠門票、圖錄賺錢，場租也成為重要來源。

台師大美術館館長白適銘說，師大美術系是於二戰後發展最早的藝術系所，除藏有李石樵、林玉山等大師級作品，七十幾年來也培育如廖修平等大師級人物，至今校友仍不斷推出新作，他校很難超越。

美術館 館長 博物館

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