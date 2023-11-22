學生體適能迎來多項變革！仰臥起坐將改捲腹 明年8月上路

從103年8月1日開始，學生體適能檢測的項目將有數項變革，其中「屈膝仰臥起坐」檢測項目更換為「仰臥捲腹」，「漸速耐力折返跑」也將可作為心肺耐力的檢測。教育部體育署表示，本次修正盼能精進學生體適能檢測方式，並提供常模數據給學生以瞭解自己的體適能狀態。

體育署20日發布「國民體適能檢測實施辦法」修正條文，未來學生體適能檢測中的心肺耐力、肌力及肌耐力2項檢測項目將採取多元且符合國際趨勢的方法，以促進學生體適能的全面發展，於明年8月1日起實施。

體育署在肌力及肌耐力的檢測項目方面，調整10歲以上、未滿23歲學生的檢測方式，將原先的「屈膝仰臥起坐」檢測項目更換為「仰臥捲腹」。體育署指出，新的檢測方式能更全面地評估身體素質，提供更具參考價值的體適能資訊。另外，本次在心肺耐力檢測項目方面也進行了調整，參考國際上的趨勢，新增「漸速耐力折返跑」作為該檢測項目選項之一，以因應不同教學現場環境的需求。

實施方法及檢測器材方面也同步更新調整，並增列「仰臥捲腹」及「漸速耐力折返跑」2項檢測方式的實施方法及相應的檢測器材。體育署過去2年間委請中華民國體育學會協助建立檢測項目的常模，體育署學校體育組科長林秀卿受訪時指出，2年來約有超過2萬人次試行，涵蓋國小到高中學生，其中一個目的是要建置常模，了解全國同樣年齡層的學生相對應的成績表現，並透過教學現場的反饋來修正施測的細節，例如仰臥捲腹需要的墊子等等。

體育署表示，為了給予各直轄市、縣市政府和學校充分的準備因應時間，本次仰臥捲腹及漸速耐力折返跑新增與修正條文相關規定，將自113年8月1日起在新的學年度施行，同時也製作了影音檔，供有需要的民眾或師生參考使用。

至於長年討論的800、1600公尺跑走是否取消性別差異，林秀卿指出，這項檢測確實有參考男女生理上的一般情況去設定，國際也有相關的規定與常模的建置，所以此次沒有更改。

本次修正目的主要在精進學生體適能檢測方式，並提供常模數據給學生以瞭解自己的體適能狀態，進而促進學生的體適能，了解其為多元學習中重要的一環，期待透過體適能檢測項目的改革，進一步促使學生關注並實踐健康體適能，培養多元且規律的運動習慣。