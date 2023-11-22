竹縣提增校擴班！議員呼籲建立溝通平台 批只重竹北東區

為因應116學年度龍年高中入學就學需求大增，縣府今天召開「新竹縣高中規劃藍圖記者會」，正式對外說明高中規畫4種方案，預計於116學年度增加招收24到27班，約840到920名額。家長協會提醒縣市政府要通力合作，完整規畫學生就學的公共運輸通勤路網。竹縣議員認為，只重視竹北東區，忽略西區未來人口爆量疑慮，也呼籲後續才是關鍵，應盡快建立溝通平台。

新竹縣府教育局今天四項具體實施方案，包含將與陽明交大合作，設置一所縣立實驗高中，預計招收一個年級四個班80人。在縣立六家高中以及湖口高中目前既定的擴校及遷校工程外，縣府也預計向中央再次爭取校舍增建的經費。將文興國中於116學年度改制為文興高中(附設國中部)，預計招收高中新生5到6個班。

新竹縣各級學校家長協會理事長葉信輝感謝縣府提出解決的方法以及完整的規畫期程，並引入頂尖的大學，建置與高中端教學資源的對接平台，來支持縣內高中的教材課程發展。

葉信輝說，更重要的是，縣市政府要通力合作，完整規畫學生就學的公共運輸通勤路網，讓家長放心孩子上下學。以及縣府面對各區域學校的發展，都應注入教育資源和經費，當然對家長來說，希望能在竹縣得到公平的教育資源和就近入學權利，也呼籲教育部重視竹縣教育的整體發展。

國民黨新竹縣議員吳旭智表示，未來的藍圖出來了，但下一個階段努力才正要開始，包含設校經費粗估22億，需要地方、中央積極爭取。如何凝聚大學方、地方、家長們對設校增班的共識，縣府要盡快建立溝通平台，主動說明設校進度，定期彙整家長的意見等，這也包含六家轉為高中後，原有國中部的老師要如何安排，都需要完整配套和溝通。