楊文科宣布與陽明交大推動縣立實驗高中 其他3校增校擴班

龍年即將到來，116學年度竹竹苗高中入學人數預估將超過1萬8千人，新竹縣政府盤點新竹縣市預計將增額1677人，預計增加24到27班，新竹縣長楊文科在記者會中宣布，與陽明交大推動新竹縣立實驗高中，預計115學年度起招收4班。此外，113年起湖口高中和六家高中將增班，正在興建的文興國中將改制為完全中學。

目前也與台大、清大、師大與台科大等校洽談，盼望大學資源挹注，協助當地高中的課程，提升新竹縣高中質與量。

新竹縣教育局長楊郡慈指出，縣府規劃增班，到116年將增加24到27班，預計從4校來推動，包含六家高中在115年學年度停收國中部，預計116學年度較112學年度增加招收10到11班，湖口高中增加招收5到6個班，以及文興國中116學年度改制為文興高中（附設國中部）招收5到6班，115學年度起設置實驗高中，預計招收4班。

楊文科表示，116年新竹縣市新增1677位學生，其中竹縣約佔840到920位學生，這次以拔尖型、優質化、功能型和社區型高中規畫，協助竹縣的教育發展，這是竹縣教育史上的轉捩點。此外，也與陽明交大攜手推動新竹縣立實驗高中，預計招收四班，目前也與台大、清大、師大與台科大等校洽談，從中協助竹縣高中課程，提升教育的品質。

陽明交大副校長陳永富說，陽明交大會先協助地方高中，包含六家和湖口高中若辦理特色實驗班，都願意挹注大學資源，從中累積幾年經驗，在未來成立實驗中學時，就有更多師資和經驗來辦學。針對土地的取得，目前陽明交大在竹北校區旁仍有一塊6千坪土地，受限於經費還未開發，或是當年學校在璞玉計畫中已規畫高中校地，若璞玉未來可執行，就能擴大到其中，也回到原本實施璞玉計畫的精神。

不過，陳永富也強調，對於設實驗高中，學校內部有該走的程序，包含通過行政與校務會議，會盡力以最快方式來完成程序。目前將先協助新竹縣地方高中的教育發展。