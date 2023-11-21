私校兼任教授鐘點30年未漲 教團申請「金氏世界紀錄」

高教工會今赴教育部前召開記者會，指出台灣有高達58所、6成私立大專校院已30年未調漲兼任教師鐘點費，若以兼任助理教授鐘點費630元計，一年平均月薪僅2萬2000元。為此，工會特別以「最久未調升兼任教師鐘點費的大學」向金氏世界紀錄提出申請，要求教育部檢討兼任教師待遇。

「潘文忠，部長當最久！凍薪凍最久！」高教工會於教育部前高呼口號。辦公室主任陳書涵表示，我國仍有58私立大專校院30年來未調漲兼任教師鐘點費，薪資水準仍停留在1993年，若一兼任教師30年前進入學校任職，等於從到職到退休，薪資分毫未漲。

陳書涵說，台灣30年來人均GDP成長288.7%，物價漲了51.1%，受雇者平均薪資條漲81.05%，大學專任教師的薪資也調漲39.45%，唯獨兼任教師薪資在教育部的縱容下凍漲。為此，去年即向教育部預告，若對私校兼任教師待遇持續充耳不聞，當屆滿30年，就會向金氏世界紀錄提出申請。

陳書涵舉例，私校兼任教師講師級鐘點費為575元，助理教授630元，若以助理教授鐘點費並以一年上課36週計算再除以12個月，一名私校兼任助理教授月薪僅2萬2000元，才導致兼任教師必須到處奔波兼課才能顧好生計，也導致當事人過勞、影響學生受教品質。

一名李姓兼任教授則談到，每當要教育部欲展現權力就對私校百般監管；想推卸責任時則推說私校財務自主。私校兼任教授鐘點費較公立學校少了一百多元，教育部屢屢把學生受教權掛嘴邊，卻不問為什麼人留不住。

高教工會理事長周平則表示，教育部允許私校依財務狀況決定是否調漲兼任教師鐘點費，並稱有補助鼓勵學校調漲，結果就是學校持續以30年前鐘點費數額聘用兼任教師，「還是也要老師自己去和老闆爭取？這句話是不是很耳熟。」為此，工會要將「晦氣千條」的世界紀錄和教育部共享。

高教工會要求教育部拿出手段，要求不分公私立大專校院一律跟上物價與經濟成長幅度，全面調整大專兼任教師鐘點費。

教育部長潘文忠稍早受訪時回應，私校兼任教授鐘點費是依照「專科以上學校兼任教師聘用辦法」由學校依財務狀況審酌調整，教育部也統計，約三成私校兼任教師鐘點費優於公立大學，但仍有六成私校較不足。