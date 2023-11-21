影／教育政策不應厚此薄彼 全教總呼籲提高中小學教師待遇

全教總上午舉行記者會表示，面對政府不斷釋出教育利多，包括減免私大、私中學費，提高大學教師待遇，以及承諾補助私校比照公校教師調薪等措施，相較之下，中小學及幼兒園教育工作者卻是明顯感受到冷落。

全教總提出三訴求：一、強化私校治理，加強公共監督；二、施政不應有差別待遇，請政府關注中小學教師待遇；三、依法行政，調薪應包含特教加給與導師加給。全教總理事長吳俊良表示，樂見政府擴大教育投資，持續改善各級公私立學校教師待遇，但是對於其中的明顯差別待遇表達抗議，請落實依法行政，加強私校治理同步調整中小學教育人員待遇。 全教總上午舉行記者會，理事長吳俊良（右）表示樂見政府擴大教育投資，但對政府明顯差別待遇表達強烈抗議，希望教育部依法行政，加強私校治理、並同步調整中小學教育人員待遇。記者陳正興／攝影